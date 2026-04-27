0 800 307 555
Кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС (інфографіка)

Кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС (інфографіка)
Кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС (інфографіка)
У 2025 році більшість осіб, які отримали статус захисту в ЄС, були афганцями (27% від загальної кількості осіб, яким надано статус захисту в ЄС), далі йшли венесуельці (16%), сирійці та українці (по 5%).
Про це йдеться в даних про рішення щодо надання притулку, опублікованих Євростатом. У статті представлено добірку висновків з більш детальної статті Statistics Explained.
У 2025 році країни ЄС надали статус захисту 361 325 шукачам притулку, що на 18% менше, ніж у 2024 році (437 735).
  • З них 51% отримали статус біженця,
  • 25% - гуманітарний статус
  • 24% - додатковий захист.

Яка країна найбільше надала

  • Найбільше людей отримали статус захисту в Німеччині (103 360, 29% від загальної кількості в ЄС),
  • в Іспанії (76 210, 21%)
  • у Франції (72 930, 20%).
Разом ці 3 країни надали 70% усіх статусів захисту на рівні ЄС.
Кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС (інфографіка)

39% рішень першої інстанції призвели до надання статусу захисту

Рівень визнання на рівні ЄС, тобто частка всіх позитивних рішень серед загальної кількості рішень, становив 39% для рішень першої інстанції.
Для остаточних рішень, прийнятих після апеляції або перегляду, рівень визнання становив 21%. Ці показники включають як міжнародний (тобто статус біженця та додатковий захист), так і статус національного захисту (гуманітарний статус на підставі національного законодавства).
Кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС (інфографіка)
Серед 5 громадянств з найбільшою кількістю рішень першої інстанції у 2025 році, найвищі показники визнання мали громадяни Венесуели (92%), Афганістану (73%) та Турції (13%).
Щодо рішень останньої інстанції, винесених після апеляції або перегляду, показники визнання були найвищими для сирійців (67%), афганців (36%) та іракців (18%).
Раніше Finance.ua писав, які європейські країни стануть найбагатшими до 2030 року. Серед 41 європейської країни, включаючи членів ЄС, країни-кандидати, членів ЄАВТ та Велику Британію, Ірландія, за прогнозами, очолить таблицю ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) до 2030 року, витіснивши Люксембург, який лідирує у 2025 році.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСМігранти
