Кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС (інфографіка)

У 2025 році більшість осіб, які отримали статус захисту в ЄС, були афганцями (27% від загальної кількості осіб, яким надано статус захисту в ЄС), далі йшли венесуельці (16%), сирійці та українці (по 5%).

Про це йдеться в даних про рішення щодо надання притулку, опублікованих Євростатом. У статті представлено добірку висновків з більш детальної статті Statistics Explained

Читайте також Де в ЄС найбільше молодих підприємців (статистика)

У 2025 році країни ЄС надали статус захисту 361 325 шукачам притулку, що на 18% менше, ніж у 2024 році (437 735).

З них 51% отримали статус біженця,

25% - гуманітарний статус

24% - додатковий захист.

Яка країна найбільше надала

Найбільше людей отримали статус захисту в Німеччині (103 360, 29% від загальної кількості в ЄС),

в Іспанії (76 210, 21%)

у Франції (72 930, 20%).

Разом ці 3 країни надали 70% усіх статусів захисту на рівні ЄС.

39% рішень першої інстанції призвели до надання статусу захисту

Рівень визнання на рівні ЄС, тобто частка всіх позитивних рішень серед загальної кількості рішень, становив 39% для рішень першої інстанції.

Читайте також Які європейські країни стануть найбагатшими до 2030 року (інфографіка)

Для остаточних рішень, прийнятих після апеляції або перегляду, рівень визнання становив 21%. Ці показники включають як міжнародний (тобто статус біженця та додатковий захист), так і статус національного захисту (гуманітарний статус на підставі національного законодавства).

Серед 5 громадянств з найбільшою кількістю рішень першої інстанції у 2025 році, найвищі показники визнання мали громадяни Венесуели (92%), Афганістану (73%) та Турції (13%).

Щодо рішень останньої інстанції, винесених після апеляції або перегляду, показники визнання були найвищими для сирійців (67%), афганців (36%) та іракців (18%).

Раніше Finance.ua писав , які європейські країни стануть найбагатшими до 2030 року. Серед 41 європейської країни, включаючи членів ЄС, країни-кандидати, членів ЄАВТ та Велику Британію, Ірландія, за прогнозами, очолить таблицю ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) до 2030 року, витіснивши Люксембург, який лідирує у 2025 році.

