Прогноз до кінця квітня. Купувати чи продавати валюту зараз (відео)

Прогноз до кінця квітня. Купувати чи продавати валюту зараз

Наприкінці квітня український валютний ринок перебуває у фазі відносного спокою

На календарі — фінал квітня, і аналітики впевнені, що ми зараз перебуваємо у фазі валютного спокою. Що відбувається з курсом валют — розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус банку» Тарас Лєсовий.

За оцінками банкіра, наприкінці квітня український валютний ринок перебуває у фазі відносного спокою. Ключову роль у цьому відіграє політика Національного банку України, який продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості.

Це означає, що регулятор не фіксує курс жорстко, але активно згладжує різкі коливання через валютні інтервенції. Станом на зараз курс тримається поблизу 44 грн за долар, а міжнародні резерви перевищують $52 млрд — це створює достатній запас міцності для стабілізації ринку.

Готівковий ринок

За словами експерта, готівковий ринок повністю синхронізований із міжбанком. Жодних перекосів чи «паралельних курсів» не спостерігається.

Найближчий тиждень, за прогнозами, мине без серйозних внутрішніх чи зовнішніх шоків. Це означає відсутність різких стрибків, курс рухатиметься плавно, без панічних сценаріїв.

Курс євро

Якщо з доларом усе більш-менш зрозуміло, то з євро діє зовсім інша логіка. Тут правила гри диктує не стільки Київ, скільки світові столиці. Річ у тім, що курс євро в Україні — це результат математичного рівняння. Береться співвідношення пари євро/долар на глобальних ринках і множиться на український внутрішній курс гривні. Саме тому європейська валюта сьогодні набагато нервовіша за американську. Будь-яка новина — від рішень Федеральної резервної системи США до звітів Європейського центрального банку — миттєво відгукується на цінниках у наших обмінниках.

Тож, якщо ви бачите, що євро раптом «заштормило», шукайте причину в глобальних новинах. Сьогодні євро — це наш головний канал зв’язку з фінансовою турбулентністю світу.

Банкір впевнений, що сьогодні головний тригер для євро знаходиться на Близькому Сході. Якщо конфлікт там загострюється, ціни на нафту миттєво летять угору. А оскільки економіка Європи надзвичайно залежна від енергоносіїв, будь-яке подорожчання пального б’є по євро сильніше, ніж по долару.

Якщо ж на Близькому Сході обійдеться без нових спалахів, а ціни на нафту втримаються на поточному рівні, аналітики прогнозують світове співвідношення євро до долара наступного тижня у коридорі 1,16−1,17.

Золото

Після березневої турбулентності воно знову зростає. За даними Reuters, ціни перевищили $4800 за унцію, а ф’ючерси ще вищі. Щойно з’явилися надії на деескалацію на Близькому Сході та стабільну роботу Ормузької протоки, потреба інвесторів у миттєвій готівці зникла. Страх перед великою війною змінився на побоювання щодо знецінення долара та майбутньої незалежності центробанків. Крім того, аналітики бачать ще один сигнал, імовірність зниження процентної ставки в США до кінця року зросла. А це завжди зелене світло для золота.

Разом із золотом дорожчають і інші метали — срібло, платина та паладій, що свідчить про загальний тренд на захисні активи.

