0 800 307 555
укр
0 800 307 555
НБУ вперше за п’ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій

Валюта
95
НБУ вперше за п’ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій
НБУ вперше за п’ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій
Національний банк України (НБУ) вперше за п’ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку — минулого тижня на $76,1 млн, або на 9,9%, до $842,0 млн, свідчить статистика регулятора.
Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $122,4 млн з $100,3 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $489,6 млн.
Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер від’ємне сальдо суттєво зменшилось до $17,8 млн з $32,7 млн на позаминулому тижні, всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.
Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 43,4587 грн/$1 завершив тиждень послабленням до 43,6368 грн/$1.
На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня знизився на 13−14 коп.: купівля — приблизно до 43,38 грн/$1, а продаж — до 43,76 грн/$1.
Нагадаємо, після напруженого березня валютний ринок України поступово повертається до більш стабільного стану. Попит і пропозиція вирівнюються, а Нацбанк вже не змушений активно втручатися, як раніше. Водночас зовнішні ризики нікуди не зникли — передусім через ситуацію на Близькому Сході. Про це йдеться у відео на YouTube-каналі Finance.ua.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ВалютаНБУ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems