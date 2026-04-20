НБУ вперше за п’ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій

Національний банк України (НБУ) вперше за п’ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку — минулого тижня на $76,1 млн, або на 9,9%, до $842,0 млн, свідчить статистика регулятора.

Згідно з даними Нацбанку , за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $122,4 млн з $100,3 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $489,6 млн.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер від’ємне сальдо суттєво зменшилось до $17,8 млн з $32,7 млн на позаминулому тижні, всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.

43,4587 грн/$1 завершив тиждень послабленням до 43,6368 грн/$1.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня знизився на 13−14 коп.: купівля — приблизно до 43,38 грн/$1, а продаж — до 43,76 грн/$1.

Нагадаємо, після напруженого березня валютний ринок України поступово повертається до більш стабільного стану. Попит і пропозиція вирівнюються, а Нацбанк вже не змушений активно втручатися, як раніше. Водночас зовнішні ризики нікуди не зникли — передусім через ситуацію на Близькому Сході. Про це йдеться у відео на YouTube-каналі Finance.ua.

