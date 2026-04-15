0 800 307 555
Що робити з валютою? Чіткий прогноз банкіра. Розповідаємо, яким тепер буде курс долара в обмінниках

Валюта
Що робити з валютою? Чіткий прогноз банкіра. Розповідаємо, яким тепер буде курс долара в обмінниках
Що робити з валютою? Чіткий прогноз банкіра. Розповідаємо, яким тепер буде курс долара в обмінниках
Після напруженого березня валютний ринок України поступово повертається до більш стабільного стану. Попит і пропозиція вирівнюються, а Нацбанк вже не змушений активно втручатися, як раніше. Водночас зовнішні ризики нікуди не зникли — передусім через ситуацію на Близькому Сході.
Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.
Ситуація на міжбанку залишається контрольованою: попит перевищує пропозицію приблизно на 10−15%, але це вже не критичний розрив.
Якщо у березні регулятор щотижня витрачав на підтримку курсу $1−1,3 млрд, то зараз обсяги інтервенцій можуть знизитися до $700−800 млн. Це свідчить про зменшення напруги.

Депозити можуть підтримати гривню

Важливою подією стане 30 квітня, коли очікується рішення регулятора щодо облікової ставки.
За словами банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового, вже з травня банки можуть підвищити ставки за гривневими депозитами на 0,5−1%. Це стимулюватиме українців залишати кошти у гривні, а не переводити їх у валюту, що працює як додатковий фактор стабілізації.
Експерт зазначає, що на готівковому ринку дефіциту валюти немає, а попит залишається помірним. Різниця між курсами міжбанку та обмінників не зростає.
Окрему роль відіграє сезонність: навесні інтерес населення до валюти традиційно знижується. На відміну від кінця року, зараз немає додаткового попиту через премії чи бонуси.

Глобальні ризики: що може змінити курс

Попри внутрішню стабільність, зовнішні фактори залишаються ключовими. Зокрема, ситуація на Близькому Сході. Поки конфлікт не загострюється, пара долар/євро тримається в межах 1,14−1,16. Але у разі наземної операції США проти Ірану можливе різке зміцнення долара.
У такому випадку, за словами банкіра, співвідношення може змінитися.
«Пара долар/євро може просісти до 1,10−1,12, а в найгіршому випадку — впасти до 1,05», — пояснює банкір Лєсовий.
Це означає, що євро в Україні може швидко подешевшати: якщо на світовому ринку євро подешевшає щодо долара хоча б на 2 центи, то в українських обмінниках європейська валюта може втратити в ціні в середньому 85−90 копійок.

Прогноз курсу на тиждень

За прогнозом Лєсового, наступного тижня курс залишатиметься в уже звичних межах:
  • долар — поблизу 44 грн;
  • євро — близько 51 грн.
На міжбанку очікуються такі коридори:
  • долар — 43,5−44,25 грн;
  • євро — 49,5−52 грн.
Готівковий ринок матиме трохи ширші межі:
  • долар — 43,5−44,5 грн;
  • євро — 50,5−52 грн.
Щоденні коливання будуть помірними:
  • міжбанк — 5−15 копійок;
  • банки — 10−20 копійок;
  • обмінники — до 30 копійок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
