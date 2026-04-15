Що робити з валютою? Чіткий прогноз банкіра. Розповідаємо, яким тепер буде курс долара в обмінниках Сьогодні 10:32 — Валюта

Після напруженого березня валютний ринок України поступово повертається до більш стабільного стану. Попит і пропозиція вирівнюються, а Нацбанк вже не змушений активно втручатися, як раніше. Водночас зовнішні ризики нікуди не зникли — передусім через ситуацію на Близькому Сході.

Ситуація на міжбанку залишається контрольованою: попит перевищує пропозицію приблизно на 10−15%, але це вже не критичний розрив.

Якщо у березні регулятор щотижня витрачав на підтримку курсу $1−1,3 млрд, то зараз обсяги інтервенцій можуть знизитися до $700−800 млн. Це свідчить про зменшення напруги.

Депозити можуть підтримати гривню

Важливою подією стане 30 квітня, коли очікується рішення регулятора щодо облікової ставки.

з травня банки можуть підвищити ставки за гривневими депозитами на 0,5−1%. Це стимулюватиме українців залишати кошти у гривні, а не переводити їх у валюту, що працює як додатковий фактор стабілізації. За словами банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового, вже

Експерт зазначає, що на готівковому ринку дефіциту валюти немає, а попит залишається помірним. Різниця між курсами міжбанку та обмінників не зростає.

Окрему роль відіграє сезонність: навесні інтерес населення до валюти традиційно знижується. На відміну від кінця року, зараз немає додаткового попиту через премії чи бонуси.

Глобальні ризики: що може змінити курс

Попри внутрішню стабільність, зовнішні фактори залишаються ключовими. Зокрема, ситуація на Близькому Сході. Поки конфлікт не загострюється, пара долар/євро тримається в межах 1,14−1,16. Але у разі наземної операції США проти Ірану можливе різке зміцнення долара.

У такому випадку, за словами банкіра, співвідношення може змінитися.

«Пара долар/євро може просісти до 1,10−1,12, а в найгіршому випадку — впасти до 1,05», — пояснює банкір Лєсовий.

Це означає, що євро в Україні може швидко подешевшати: якщо на світовому ринку євро подешевшає щодо долара хоча б на 2 центи, то в українських обмінниках європейська валюта може втратити в ціні в середньому 85−90 копійок.

Прогноз курсу на тиждень

За прогнозом Лєсового, наступного тижня курс залишатиметься в уже звичних межах:

долар — поблизу 44 грн;

євро — близько 51 грн.

На міжбанку очікуються такі коридори:

долар — 43,5−44,25 грн;

євро — 49,5−52 грн.

Готівковий ринок матиме трохи ширші межі:

долар — 43,5−44,5 грн;

євро — 50,5−52 грн.

Щоденні коливання будуть помірними:

міжбанк — 5−15 копійок;

банки — 10−20 копійок;

обмінники — до 30 копійок.

