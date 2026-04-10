Яким буде долар та євро після подій на Близькому Сході — прогноз банкіра

На YouTube-каналі Finance.ua вийшло нове відео з аналізом ситуації на валютному ринку України. У випуску розбираємо ключові фактори, що впливають на курс гривні, дії Національного банку та актуальні прогнози щодо долара і євро.

На початку квітня валютний ринок опинився під серйозним зовнішнім тиском. За словами банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового, головним тригером стали геополітичні події на Близькому Сході, які різко підняли світові ціни на нафту. Для України це мало прямий ефект: бензин А-95 подорожчав щонайменше на 30%, а дизель — до 50%.

Це можна назвати тектонічним зсувом для всієї економіки. Коли пальне дорожчає наполовину, цей ефект, як по ланцюжку, миттєво б’є по валюті. Механізм простий — трейдерам знадобилося набагато більше доларів, щоб закупити нові партії пального. Їм довелося діяти на швидкості, вибігати на міжбанк і гребти американську валюту за будь-яку ціну, не чекаючи біля моря погоди. Це автоматично підігнало попит, який потягнув за собою все інше. Бізнес почав закладати нові витрати у цінники на продукти, а люди, побачивши такий розклад, знову побігли за надійною валютою, як за єдиним рятувальним колом для своїх заощаджень.

У цих умовах Національний банк був змушений суттєво наростити валютні інтервенції. Якщо у відносно стабільні періоди ринку вистачало $600−800 млн на тиждень, то в березні обсяги зросли до $1−1,3 млрд щотижня. Таким чином регулятор стримував різкі коливання та не давав курсу вийти з-під контролю.

Що далі?

Квітень залишається складним для прогнозування через залежність від зовнішніх факторів. Очікується, що курс долара коливатиметься в межах 43,70−44,30 грн, залежно від новин із глобальних ринків. Євро, своєю чергою, рухається синхронно з доларом і триматиметься поблизу позначки 51 грн.

