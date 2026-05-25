Курс долара та євро. Що буде в обмінниках в останній тиждень травня? Не пропустіть прогноз банкіра Сьогодні 14:46

На старті останнього тижня травня долар і євро демонструють поступове зростання, але без різких стрибків. За оцінкою банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового, попит на валюту в Україні зберігається, однак не переходить в ажіотажний режим.

Водночас на валютний ринок продовжують впливати кілька ключових факторів, які формують як поведінку бізнесу, так і настрої населення.

Ціни на пальне

Одним із головних факторів впливу залишається ситуація з пальним. У березні бензин подорожчав приблизно на 14%, а дизель — на 36%, що стало потужним сигналом для ринку і підштовхнуло інфляційні очікування.

У квітні темпи зростання сповільнилися до близько 1,5%, а в травні ринок пального залишався нестабільним, але без різких стрибків. За словами Тараса Лєсового, саме стабілізація цін на пальне зменшила тиск на валютний ринок, адже коли базові витрати не зростають різко, попит на валюту як на «захисний актив» знижується.

Інфляція

Другий важливий фактор — інфляція. За прогнозом Тараса Лєсового, у травні місячна інфляція може становити 0,5−0,7%, а в річному вимірі — близько 8%.

Експерт наголошує, що важливим є не лише сам показник, а й стабільність динаміки. Помірна інфляція зменшує психологічний тиск на гривню, а отже — знижує панічний попит на валюту. У результаті населення та бізнес поводяться спокійніше, без різких валютних «перекосів».

Депозитні ставки та облікова ставка НБУ

Третій фактор — привабливість гривневих інструментів. Облікова ставка Нацбанку залишається на рівні 15%, а депозитні ставки в банках можуть досягати 16−17,5% річних.

За оцінкою експерта, з урахуванням інфляції та податків реальна дохідність гривневих депозитів може становити близько 3−4% на рік. Це створює стимул залишати кошти в гривні замість купівлі валюти, що додатково стримує попит на долар і євро.

Поведінка готівкового ринку

Окремо Тарас Лєсовий звертає увагу на різницю між сегментами валютного ринку. За його прогнозом:

на міжбанку щоденні коливання можуть становити 5−15 копійок;

у банках — до 10−20 копійок;

в обмінниках — до 30 копійок.

Найбільш чутливим залишається саме готівковий сегмент, де курси швидше реагують на попит і поведінку клієнтів. Тому саме тут можливі більш помітні коливання протягом дня.

