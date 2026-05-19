НБУ допускає більшу волатильність курсу гривні — аналітики

У п’ятницю НБУ встановив курс на рівні 44,07 грн/$

Національний банк України минулого тижня знову розширив коливання офіційного курсу гривні до долара США, дозволивши йому перевищити позначку 44 грн/$.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Курс перевищив 44 грн/$ утретє від початку року

З понеділка по четвер офіційний курс коливався в межах кількох копійок трохи нижче рівня 44 грн/$. Водночас у п’ятницю НБУ встановив курс на рівні 44,07 грн/$. Це вже третій випадок від початку року, коли офіційний курс перевищив позначку 44 грн за долар.

За чотири робочі дні минулого тижня дефіцит валюти складав лише $364 млн, що майже на чверть менше від аналогічного періоду попереднього тижня.

За цей час інтервенції склали приблизно $570 млн, а загалом за тиждень знизилися на 8% до $718 млн, що на 16% нижче від цьогорічного середньотижневого обсягу.

Бажання НБУ підвищити гнучкість курсу

Аналітики ICU зазначають, що майже два тижні НБУ утримував курс у вузькому діапазоні 43,85−43,95 грн/$, однак у п’ятницю регулятор дещо розширив межі коливань. При цьому курс не перевищив максимальних значень, зафіксованих у березні.

Інтервенції були приблизно однаковими щодня впродовж тижня, а дефіцит валюти продовжив зменшуватися.

«Це демонструє бажання НБУ дозволяти більшу волатильність курсу, особливо напередодні візиту місії МВФ, однак без явного апетиту до швидкої девальвації гривні», — кажуть експерти ICU.

Нагадаємо, як раніше Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, офіційний курс гривні до долара США протягом 11−15 травня демонстрував відносну стабільність із помірними коливаннями. Цього тижня можна очікувати рівного, обережного ринку з невеликими коливаннями.

Як прогнозує Золотько, у період із 18-го по 22-е травня гривня, найімовірніше, зберігатиме відносно спокійну динаміку без різких змін. Можливе помірне коливання курсу в межах звичного ринкового діапазону, оскільки Національний банк і далі згладжує надмірні рухи на валютному ринку. Найбільш імовірним є пристосування до зовнішнього фону й попиту всередині ринку.

