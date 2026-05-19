0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ допускає більшу волатильність курсу гривні — аналітики

Валюта
162
У п’ятницю НБУ встановив курс на рівні 44,07 грн/$
У п’ятницю НБУ встановив курс на рівні 44,07 грн/$
Національний банк України минулого тижня знову розширив коливання офіційного курсу гривні до долара США, дозволивши йому перевищити позначку 44 грн/$.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Курс перевищив 44 грн/$ утретє від початку року

З понеділка по четвер офіційний курс коливався в межах кількох копійок трохи нижче рівня 44 грн/$. Водночас у п’ятницю НБУ встановив курс на рівні 44,07 грн/$. Це вже третій випадок від початку року, коли офіційний курс перевищив позначку 44 грн за долар.
Третій випадок від початку року, коли офіційний курс перевищив позначку 44 грн за долар
Третій випадок від початку року, коли офіційний курс перевищив позначку 44 грн за долар, icu.ua
За чотири робочі дні минулого тижня дефіцит валюти складав лише $364 млн, що майже на чверть менше від аналогічного періоду попереднього тижня.
За цей час інтервенції склали приблизно $570 млн, а загалом за тиждень знизилися на 8% до $718 млн, що на 16% нижче від цьогорічного середньотижневого обсягу.

Бажання НБУ підвищити гнучкість курсу

Аналітики ICU зазначають, що майже два тижні НБУ утримував курс у вузькому діапазоні 43,85−43,95 грн/$, однак у п’ятницю регулятор дещо розширив межі коливань. При цьому курс не перевищив максимальних значень, зафіксованих у березні.
Інтервенції були приблизно однаковими щодня впродовж тижня, а дефіцит валюти продовжив зменшуватися.
«Це демонструє бажання НБУ дозволяти більшу волатильність курсу, особливо напередодні візиту місії МВФ, однак без явного апетиту до швидкої девальвації гривні», — кажуть експерти ICU.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, як раніше Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, офіційний курс гривні до долара США протягом 11−15 травня демонстрував відносну стабільність із помірними коливаннями. Цього тижня можна очікувати рівного, обережного ринку з невеликими коливаннями.
Як прогнозує Золотько, у період із 18-го по 22-е травня гривня, найімовірніше, зберігатиме відносно спокійну динаміку без різких змін. Можливе помірне коливання курсу в межах звичного ринкового діапазону, оскільки Національний банк і далі згладжує надмірні рухи на валютному ринку. Найбільш імовірним є пристосування до зовнішнього фону й попиту всередині ринку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаКурс валютВалютний ринокНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems