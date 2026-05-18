Валютні коридори 18–24 травня від банкіра

Валютний ринок України у кінці травня залишиться в режимі помірних коливань. Аналітики не прогнозують ані різких обвалів гривні, ані стрімкого зростання курсу валют. Водночас попит на долар та євро залишається дещо вищим за пропозицію, що створює додатковий тиск на ринок.

Банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів про ситуацію на валютному ринку.

Міжбанк

За словами банкіра, нині дисбаланс між попитом та пропозицією на валютному ринку становить близько 10−15%. Основними покупцями валюти залишаються трейдери пального, які активно закуповують долари через високі ціни на нафту та геополітичну напругу на Близькому Сході.

Втім, підстав для паніки немає. Національний банк продовжує контролювати ситуацію та за потреби виходитиме на ринок із валютними інтервенціями. Очікується, що обсяг таких інтервенцій не перевищить 800−850 мільйонів доларів на тиждень. Важливо розуміти, що це це не якась «рятувальна операція» чи надзвичайне втручання. Це звичайна робота в межах режиму керованої гнучкості. Нацбанк просто підтримує рівновагу.

Готівковий ринок

Банкір прогнозує, що обмінники та банки будуть слухняно орієнтуватися на міжбанк. Жодних підстав для того, щоб готівковий курс «пішов у відрив», просто не існує. Дефіциту валюти в країні немає, а попит з боку населення повністю перекривається пропозицією. Це той рідкісний випадок, коли на ринку панує справжній баланс.

«Суттєвого розширення спреду, тобто різниці між купівлею та продажем, не очікується. Для нас із вами це означає лише одне: готівковий курс залишатиметься у зрозумілих та, головне, прогнозованих межах. Травень завершується без фінансових драм», — наголосив Лєсовий.

Прогноз курсу від банкіра

Банкір прогнозує, що пара євро/долар втримається в межах 1,16−1,18. За таких умов на міжбанку очікується долар у межах 43,75−44,20, а євро — 50,5−52,5.

Готівковий ринок буде дихати в спину з коридором 43,75−44,35 за долар та 50,5−52 гривні за євро. Різниця між «офіційним» та «вуличним» курсом складе всього 10−15 копійок.

Лєсовий стверджує, що цього тижня на курс впливатимуть кілька потужних факторів. Перший — це інфляція. Споживчі ціни впевнено йдуть угору, і головним локомотивом тут виступає пальне. За даними НБУ, через ситуацію на Близькому Сході інфляція цього року може прискоритися до майже 9,5%.

Геополітична напруга навколо Ормузької протоки залишається «гарячою» темою. Будь-які перебої в цьому ключовому маршруті для нафти моментально відгукуються в Україні високими цінниками на АЗС, що знову ж таки змушує імпортерів активніше скуповувати валюту.

