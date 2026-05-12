У яких країнах Європи можна розрахуватися в євро у 2026 році

У 2026 році Єврозона розширилася: до країн, де офіційною валютою є євро, приєдналася Болгарія. Водночас чимало держав Європейського Союзу й надалі використовують власні валюти. Тому перед поїздкою варто заздалегідь перевірити, де можна розраховуватися євро, а де приймають місцеву ввалюту, пише Visit Ukraine.

Які країни входять до Єврозони у 2026 році

Станом на 2026 рік євро є офіційною валютою 21 країни Європейського Союзу. До них входять:

Австрія; Бельгія; Болгарія; Німеччина; Греція; Ірландія; Іспанія; Італія; Кіпр; Хорватія; Латвія; Литва; Люксембург; Мальта; Нідерланди; Португалія; Словаччина; Словенія; Фінляндія; Франція; Естонія.

Останньою до валютного союзу приєдналася Болгарія, яка запровадила євро з 1 січня 2026 року.

Що змінилося після переходу Болгарії на євро

Після переходу на євро туристам більше не потрібно обмінювати болгарські леви для поїздок до Софії чи чорноморських курортів.

Протягом 2026 року в країні діє перехідний період, коли ціни можуть зазначатися одночасно у левах і євро. Однак банківські картки , банкомати та більшість розрахунків уже працюють у єдиній європейській валюті.

Де євро використовують поза межами ЄС

Євро офіційно застосовується і в кількох європейських країнах, які не є членами ЄС.

Серед них:

Андорра;

Монако;

Сан-Марино;

Ватикан;

Чорногорія;

Косово.

У цих державах можна розраховуватися в євро без додаткового обміну валюти.

У яких країнах ЄС досі діють національні валюти

Не всі країни Євросоюзу перейшли на євро.

Зокрема, власні валюти зберігають:

Польща — злотий;

Чехія — чеська крона;

Угорщина — форинт;

Румунія — лей;

Швеція — шведська крона;

Данія — данська крона.

Крім того, у країнах, що не входять до ЄС, таких як Велика Британія, Швейцарія та Норвегія, також використовуються національні валюти.

Що варто врахувати перед поїздкою до Європи

Якщо маршрут охоплює кілька країн, варто заздалегідь перевірити, яка валюта використовується в кожній із них. У країнах поза Єврозоною вигідніше розраховуватися банківською карткою з мінімальною комісією за конвертацію або обміняти невелику суму готівки на місцеву валюту.

Після приєднання Болгарії до Єврозони користуватися євро в Європі стало ще простіше, однак у багатьох популярних країнах для туристів досі потрібна місцева валюта.

