Кабмін посилив оцінку курсу євро на кінець 2026 р. до 1,16 долара за євро

Крос-курс долара США до євро на кінець 2026 року становитиме $1,16/EUR1, таку оновлену оцінку Кабінет міністрів затвердив у проєкті змін до державного бюджету України (№ 15224), тоді як раніше він передбачав його на рівні $1,08/EUR1.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту , такі зміни вплинули на оцінку граничних обсягів державного боргу: він скоротиться лише на 332,2 млрд грн, хоча фінансування державного бюджету за борговими операціями буде меншим на 651,5 млрд грн завдяки залученню EUR13,2 млрд нової бюджетної підтримки Європейського Союзу в рамках Ukraine Support Loan.

Згідно із проєктом, пропонується встановити граничний обсяг державного боргу на кінець цього року 10 трлн 145,6 млрд грн та граничний обсяг гарантованого державою боргу 464,6 млрд грн за розмірів доходу бюджету 5 трлн 195,9 млрд грн та видатків 6 трлн 407,1 млрд грн.

Як повідомлялося, у розрахунках до державного бюджету України на 2026 рік уряд вперше зафіксував окремим показником прогнозний середньорічний курс євро до гривні — 49,4 грн/EUR1 на додаток до традиційного середньорічного курсу долара, який на цей рік Кабмін очікує на рівні 45,7 грн/$1.

В останні кілька років частка зобов’язань у євро у складі українського державного боргу значно виросла, бо ЄС став основним донором України, тоді як фінансова підтримка з боку США впала.

Державний та гарантований державою борг за перший квартал 2026 року зріс у гривні на 190,4 млрд грн, або 2,1% - до 9 трлн 233,0 млрд грн, але у доларовому еквіваленті зменшився на $2,5 млрд, або 1,2% - до $210,8 млрд.

