Близький Схід б’є по гривні. Нафтові гойдалки та курс долара цього тижня. Що прогнозує банкір? Сьогодні 10:49 — Валюта

Близький Схід б’є по гривні. Нафтові гойдалки та курс долара цього тижня. Що прогнозує банкір?

На валютному ринку України фіксують підвищений попит на долар, який перевищує звичні показники для цього періоду. На ситуацію впливають як внутрішні чинники, так і зовнішні ризики — насамперед події на Близькому Сході та їхній вплив на ціни на нафту. Водночас Національний банк продовжує стримувати різкі коливання курсу за рахунок валютних інтервенцій.

Попит на долар перевищує норму

Як пояснив банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий, зараз ключовий тиск на ринок формує саме зовнішній фактор — ситуація на Близькому Сході. Через нестабільність у регіоні зростають ціни на нафту, що напряму впливає на витрати українських імпортерів.

У відповідь бізнес починає активніше купувати валюту, щоб застрахувати майбутні закупівлі. У результаті попит на міжбанку перевищує пропозицію на 10−15%. Для порівняння, у спокійні періоди цей показник зазвичай не перевищує 7%.

За словами Лєсового, це створює додаткове навантаження на ринок і змушує регулятора діяти активніше.

Національний банк залишається ключовим гравцем, який стримує різкі коливання курсу. Регулятор оперативно реагує на надлишковий попит, продаючи валюту з резервів.

Як зазначає Лєсовий, для стабілізації ситуації цього тижня обсяг інтервенцій може становити 800−900 мільйонів доларів.

Це дозволяє утримувати ринок у відносно контрольованому стані навіть за умов підвищеного попиту. Водночас така активність свідчить про те, що ринок перебуває у фазі підвищеної напруги.

Що відбувається на готівковому ринку

На відміну від міжбанку, ситуація в обмінниках і банківських касах залишається спокійнішою. Попит на готівкову валюту є, але він не носить панічного характеру.

Як підкреслює банкір, дефіциту готівкової валюти немає — банки забезпечені ресурсом і можуть задовольнити попит клієнтів.

Втім, експерт звертає увагу на іншу тенденцію: окремі обмінники можуть збільшувати власну маржу не через підвищення курсу продажу, а через заниження курсу купівлі валюти у населення. У такий спосіб вони розширюють свій прибуток, майстерно граючи на кожному дрібному коливанні ринку.

Чого очікувати найближчим часом

Загалом ринок залишається чутливим до зовнішніх новин, особливо тих, що впливають на енергетичні ринки. Саме вони формують поведінку імпортерів і попит на валюту.

Читайте також Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

За оцінками експертів, найближчі дні пройдуть у режимі підвищеної уваги до глобальних подій, але без різких стрибків курсу — за умови, що Нацбанк і надалі активно згладжуватиме коливання.

Детальний прогноз — у відео за посиланням нижче:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.