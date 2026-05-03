Експерти очікують подорожчання долара до 45 грн до кінця 2026 року Сьогодні 08:03 — Валюта

До кінця 2026 року офіційний курс долара може зрости до 45 гривень, однак різких валютних шоків експерти поки не очікують. Ключовими факторами стабільності гривні називають міжнародну фінансову допомогу, рішення Нацбанку щодо ставки та валютні інтервенції.

Про це розповіли експерти у коментарі «РБК-Україна».

Що стримуватиме курсові коливання

Як пояснив економіст та професор «Львівської політехніки» Олексій Другов, одним із головних стабілізаторів курсу стане надходження траншів допомоги ЄС у межах пакета на 90 млрд євро.

За його словами, ці кошти посилюватимуть міжнародні резерви НБУ і даватимуть регулятору більше можливостей згладжувати курсові коливання.

Ще одним фактором підтримки може стати підвищення облікової ставки Нацбанком.

43,8−44,8 грн. Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує у травні коливання долара в межах

У другому кварталі аналітики KSE Institute очікують офіційний курс близько 44,5 грн за долар. У Concorde Capital допускають, що вже наприкінці червня долар може торгуватися в межах 44−44,5 грн.

Більшість опитаних аналітиків сходяться на тому, що до кінця року курс долара може наблизитися до 45 гривень.

Водночас йдеться про помірну девальвацію, а не різке ослаблення гривні.

Серед ризиків тиску на гривню аналітики називають:

зростання торгового дефіциту;

скорочення експорту металопродукції;

здорожчання імпорту;

геополітичні ризики та вплив цін на енергоносії.

Окремим чинником тиску залишається ситуація на Близькому Сході, яка вже вплинула на зростання долара та євро.

Фінансовий експерт Олексій Козирєв також прогнозує поступове зростання курсу долара до рівня 45 гривень до кінця літа — вересня 2026 року. Рівень 45,10−45,35 гривень буде вже у жовтні-початку листопада.

курс долара перебуватиме в межах 43,5−44,5 грн євро, як очікується, буде більш мінливим. Його курс може коливатися в діапазоні 49,5−52,5 грн.

