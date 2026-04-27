Які перспективи долара в Україні та чого очікувати — думка експерта

ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України і основна частина міжнародної допомоги зараз до нашої країни заходитиме в євро (той самий кредит на 90 млрд євро).

Про це каже фінансовий експерт Олексій Козирєв.

«Проте долар США залишиться головною валютою, до якої Нацбанк продовжить прив’язувати курс гривні , — принаймні, до кінця 2026 року. Хоча, фактично, НБУ однаково вже працює з бівалютним кошиком через свою політику „гнучкого курсоутворення“ за доларом, що опосередковано впливає і на курс євро в Україні», — каже він.

З його слів, з огляду на зростаючий дефіцит бюджету, збереження тенденції до зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі, продовження війни рф проти України, поступова девальвація гривні щодо долара продовжиться. Але вона проходитиме під повним контролем Нацбанку. Адже різкий стрибок курсу долара і євро загрожує черговим інфляційним шоком. Цього НБУ допустити не може, оскільки саме Нацбанк відповідає за цінову стабільність.

Як пише Козирєв, певний маневр щодо волатильності курсу для НБУ та уряду тепер дає Меморандум про взаєморозуміння із групою офіційних кредиторів щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом. До цієї групи входять США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія, Нідерланди та Південна Корея. Згідно з Меморандумом, усі платежі за держборгом, які Україна має почати обслуговувати з лютого 2026 року, офіційно відстрочено до кінця лютого 2030 року. Ці терміни узгоджені також із новою програмою співпраці з МВФ.

Водночас цей Меморандум дозволить Мінфіну перегрупувати держфінанси, і ресурси, що вивільнилися, які мали бути спрямовані на погашення зовнішніх боргів, спрямувати на фінансування внутрішніх боргів держави. Це дозволить чиновникам, не боючись тиску на бюджет 2026 року від переоцінки зовнішнього боргу, провести девальвацію гривні в потрібному для економіки темпі.

Причому зробити це поступово і без додаткової емісії гривні, яку було б точно неможливо уникнути, якби не було міжнародної допомоги.

«Надходження нової міжнародної допомоги від Євросоюзу, а вона буде в євро, продовжить змінювати структуру ЗВР України, зменшуючи частку в резервах долара та збільшуючи питому вагу в євро», — резюмував він.

Нагадаємо, до цього Finance.ua писав, куди вкласти гроші у другому кварталі 2026 року.

