Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

НБУ продовжує згладжувати надмірні коливання

Офіційний курс гривні до долара США протягом 13−17 квітня демонстрував помірні коливання. На початку періоду він дещо знизився, однак уже з 15 квітня почав поступово зростати, тож протягом тижня на ринку спостерігалася висхідна динаміка офіційного курсу долара, попри короткочасне зниження на початку періоду. Протягом цього тижня долар залишатиметься відносно керованим.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Загалом за тиждень офіційний курс долара зріс приблизно на 0,41%.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

13 квітня — 43,4587 грн/$;

14 квітня — 43,4372 грн/$;

15 квітня — 43,4997грн/$;

16 квітня — 43,5152 грн/$;

17 квітня — 43,6368 грн/$.

Протягом 13−17 квітня готівковий ринок долара демонстрував поступове підвищення курсу. На початку тижня котирування перебували в межах 43,20−44,74 грн/$, у вівторок — 43,23−43,75 грн/$, у середу — 43,25−43,76 грн/$, а в четвер уже змістилися до 43,39−43,92 грн/$.

Наприкінці тижня зростання продовжилося, і в п’ятницю курс становив 43,59/44,17 грн/$.

У цілому тиждень на готівковому ринку пройшов під знаком помірного подорожчання долара. Рух курсу був поступовим, без різких стрибків, що свідчить про обережне посилення попиту на валюту та коригування ринкових очікувань у бік вищих рівнів.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня спостерігалася помірна, але нерівномірна волатильність із переважанням висхідного тренду:

тиждень розпочався на рівні 43,48 грн/$: у понеділок котирування рухалися в діапазоні 43,41−43,58 грн/$ і завершили день на 43,52 грн/$;

у вівторок ринок відкрився на 43,51 грн/$ і закрився на 43,43 грн/$;

в середу курс поступово зміцнився та завершив торги на 43,59 грн/$;

у четвер тиск на ринку посилився, котирування піднімалися до 43,84 грн/$, а день завершився на 43,81 грн/$;

наприкінці тижня рух продовжився вгору: у п’ятницю торги стартували з 43,75 грн/$, а завершилися на рівні 44,05 грн/$, тобто вище позначки 44 гривні за долар.

У підсумку за тиждень курс долара на міжбанку зріс на 0,57 грн/$, або на 1,31% порівняно з рівнем початку тижня.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 13−17 квітня склав $841,99 млн, що майже на 10% більше, ніж тижнем до того ($765,87 млн 6−10 квітня), та на 5% менше, ніж в період з 30 береpня по 3 квітня 2026 р. ($888,45 млн).

Прогноз на тиждень

Протягом 20−24 квітня долар, ймовірно, залишатиметься відносно керованим — НБУ продовжує згладжувати надмірні коливання, а міжнародні резерви на початок квітня залишалися значними, хоча в березні й знизилися через інтервенції та боргові виплати. Водночас інфляція в березні прискорилася, а облікову ставку НБУ напередодні цього періоду залишив на рівні 15%, тож ринок і далі орієнтуватиметься на жорстку, але стабілізуючу монетарну лінію.

Головний зовнішній чинник, який впливає на курс гривні, — це глобальний ціновий фон та настрої на світових ринках. Зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході може вплинути на інфляцію, а це, своєю чергою, підживлює попит на валюту через дорожчий імпорт пального, логістику й загальне подорожчання товарів. Додатково вагомими залишаються новини про зовнішнє фінансування України: ринки стежать за підтримкою від партнерів, тому будь-які сигнали про затримки або, навпаки, про просування рішень можуть швидко змінювати настрій на валютному ринку.

Серед внутрішніх чинників на перший план виходять дії НБУ, стан резервів, інфляційний фон і потреба економіки у валюті. Коли резерви комфортні, а НБУ активно згладжує ринок, гривня поводиться значно спокійніше; коли ж зростає імпорт енергоносіїв, посилюються військові ризики або збільшується бюджетний/корпоративний попит на валюту, тиск на курс зазвичай посилюється. Важливо й те, що наступне засідання НБУ з монетарної політики заплановане на 30 квітня, тож упродовж 20−24 квітня ринок уже може жити в очікуванні цього рішення і закладати в котирування або продовження жорсткої лінії, або перші натяки на зміну тону.

Найвразливішими днями можуть стати ті, коли на ринку збігаються підвищений попит на валюту, зовнішні новини та слабший новинний фон щодо фінансування України.

