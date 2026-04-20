Прогноз курсу долара та євро на 20−24 квітня (думка експерта)

Обсяги щоденних угод, зареєстрованих за системою Блумберг, цього тижня перебуватимуть в межах від $195 млн до $290 млн.

Про це розказав фінансовий експерт Олексій Козирєв.

«Попри зліт котирувань наприкінці минулого тижня, загалом завдяки постійній присутності на ринку НБУ та його інтервенціям, ситуація на міжбанку залишиться під повним контролем регулятора» — сказав він.

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,165−1,197 долара за євро і коридорі безготівкового долара на торгах від 43,40 до 44,40 гривень за рахунок активних дій НБУ зі згладжування стрибків курсу долара і опосередковано євро, за моїм прогнозом, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,20 до 52,40 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок, і за євровалютою — в межах до 20−60 копійок.

З його слів, «збережеться тенденція щодо широкого розкиду котирувань купівлі/продажу євровалюти в обмінниках та касах окремих банків. Це дозволить громадянам періодично „пограти“ на такій різниці котирувань євровалюти у різних точках обміну валюти та, за моїми розрахунками, додатково заробляти на подібній грі від 5 до 15 копійок на євро».

Долар

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,30 до 44,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,35 до 44,55 гривень.

Євро

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,20 до 52,55 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,20 до 52,60 гривень.

Євро цього тижня знову залишиться основною валютою для спекуляцій на українському готівковому ринку.

Раніше Finance.ua писав , що українські підприємства оновили свої валютні прогнози на найближчі 12 місяців. Згідно з даними Національного банку, очікуване середнє значення обмінного курсу гривні до долара США становить 45,00 грн/$ (попередній прогноз — 44,27 грн/$).

Вперше бізнес надав консолідований прогноз щодо європейської валюти: очікується, що курс становитиме 54,00 грн/€. При цьому понад 40% опитаних вважають, що євро коливатиметься в межах 52,01−54,00 грн.

Нагадаємо, після напруженого березня валютний ринок України поступово повертається до більш стабільного стану. Попит і пропозиція вирівнюються, а Нацбанк вже не змушений активно втручатися, як раніше. Водночас зовнішні ризики нікуди не зникли — передусім через ситуацію на Близькому Сході.

