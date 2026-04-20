0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Прогноз курсу долара та євро на 20−24 квітня (думка експерта)

Валюта
133
Прогноз курсу долара та євро на 20−24 квітня (думка експерта)
Прогноз курсу долара та євро на 20−24 квітня (думка експерта)
Обсяги щоденних угод, зареєстрованих за системою Блумберг, цього тижня перебуватимуть в межах від $195 млн до $290 млн.
Про це розказав фінансовий експерт Олексій Козирєв.
«Попри зліт котирувань наприкінці минулого тижня, загалом завдяки постійній присутності на ринку НБУ та його інтервенціям, ситуація на міжбанку залишиться під повним контролем регулятора» — сказав він.
Читайте також

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,165−1,197 долара за євро і коридорі безготівкового долара на торгах від 43,40 до 44,40 гривень за рахунок активних дій НБУ зі згладжування стрибків курсу долара і опосередковано євро, за моїм прогнозом, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,20 до 52,40 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок, і за євровалютою — в межах до 20−60 копійок.
Читайте також
З його слів, «збережеться тенденція щодо широкого розкиду котирувань купівлі/продажу євровалюти в обмінниках та касах окремих банків. Це дозволить громадянам періодично „пограти“ на такій різниці котирувань євровалюти у різних точках обміну валюти та, за моїми розрахунками, додатково заробляти на подібній грі від 5 до 15 копійок на євро».

Долар

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,30 до 44,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,35 до 44,55 гривень.

Євро

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,20 до 52,55 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,20 до 52,60 гривень.
Євро цього тижня знову залишиться основною валютою для спекуляцій на українському готівковому ринку.
Раніше Finance.ua писав, що українські підприємства оновили свої валютні прогнози на найближчі 12 місяців. Згідно з даними Національного банку, очікуване середнє значення обмінного курсу гривні до долара США становить 45,00 грн/$ (попередній прогноз — 44,27 грн/$).
Вперше бізнес надав консолідований прогноз щодо європейської валюти: очікується, що курс становитиме 54,00 грн/€. При цьому понад 40% опитаних вважають, що євро коливатиметься в межах 52,01−54,00 грн.
Нагадаємо, після напруженого березня валютний ринок України поступово повертається до більш стабільного стану. Попит і пропозиція вирівнюються, а Нацбанк вже не змушений активно втручатися, як раніше. Водночас зовнішні ризики нікуди не зникли — передусім через ситуацію на Близькому Сході.
Про це йдеться у відео на YouTube-каналі Finance.ua.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаДоларЄвроКурс валют
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems