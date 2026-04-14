Чому курс гривні не «падає», і коли це зміниться — прогноз

Національний банк продовжує утримувати курс гривні у вузькому коридорі поблизу 43,5 грн за долар, поступово зменшуючи обсяги валютних інтервенцій. Водночас аналітики ICU очікують, що попри короткострокову стабільність, тиск на гривню збережеться, а її поступове послаблення залишається базовим сценарієм.

Про це йдеться у щотижневому огляді ICU.

Дії НБУ і їхній вплив на курс

Минулого тижня Національний банк утримував курс гривні в дуже вузькому діапазоні — переважно нижче 43,5 грн/$.

За підсумками тижня гривня навіть незначно зміцнилася. Для підтримки курсу регулятор продав $766 млн, що менше середньотижневого показника від початку року.

Стабільності сприяли:

скорочення дефіциту валюти на ринку до $528 млн;

зниження активності на міжбанку;

падіння обсягів купівлі валюти на 7%;

зменшення продажу валюти на 12%.

Аналітики ICU вважають, що НБУ і надалі утримуватиме курс поблизу нинішніх значень у найближчі тижні. Мета такої політики — знизити девальваційні очікування, які виникли на початку року серед населення та бізнесу.

Резерви НБУ скорочуються на тлі інтервенцій

Міжнародні резерви України в березні знизилися на 5% — до $52 млрд. Порівняно з січневим піком у $57,7 млрд падіння становить 9,8%.

Станом на кінець березня резерви покривали 5,5 місяця майбутнього імпорту.

Основні причини скорочення:

зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги;

значні витрати на валютні інтервенції — $4,8 млрд за місяць;

виплати за зовнішнім боргом — близько $0,4 млрд;

негативна переоцінка резервів — $0,7 млрд.

Водночас резерви частково підтримали:

кредит МВФ на $1,5 млрд;

фінансування в межах механізму ERA — ще $1,5 млрд.

Довгостроковий курс

Від початку року НБУ витратив $12,6 млрд на підтримку гривні — це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому обсяг зовнішньої допомоги у першому кварталі становив лише $6,8 млрд — значно менше від річної потреби у $51,4 млрд, оціненої МВФ.

Аналітики очікують:

розблокування допомоги ЄС після виборів в Угорщині;

збереження резервів на рівні понад $50 млрд;

здатність НБУ контролювати валютний ринок і надалі.

«Тож ми й далі переконані, що НБУ матиме достатньо ресурсів, щоб повністю контролювати валютний ринок, однак із урахуванням величезних зовнішніх дисбалансів змушений буде поступово послаблювати гривню надалі», — йдеться у повідомленні ICU.

Глобальні ринки впливають на валютні ризики

Ситуація на світових ринках залишається важливим фактором для валютного курсу.

Минулого тижня на тлі очікувань деескалації на Близькому Сході:

індекс S&P 500 зріс на 3.6%;

Nasdaq 100 додав 4.5%;

ціни на нафту Brent впали на 13% — до $95 за барель;

газ TTF подешевшав на 11% — до $540 за тис. куб. м.

«Провал суботніх перемовин США та Ірану й подальше рішення Дональда Трампа у свою чергу заблокувати Ормузьку протоку значно підвищили ризик нової ескалації військового конфлікту на Близькому Сході та тривалих підвищених світових цін на енергоносії», — зазначають в ICU.

