Чому курс гривні не «падає», і коли це зміниться — прогноз
Національний банк продовжує утримувати курс гривні у вузькому коридорі поблизу 43,5 грн за долар, поступово зменшуючи обсяги валютних інтервенцій. Водночас аналітики ICU очікують, що попри короткострокову стабільність, тиск на гривню збережеться, а її поступове послаблення залишається базовим сценарієм.
Про це йдеться у щотижневому огляді ICU.
Дії НБУ і їхній вплив на курс
Минулого тижня Національний банк утримував курс гривні в дуже вузькому діапазоні — переважно нижче 43,5 грн/$.
За підсумками тижня гривня навіть незначно зміцнилася. Для підтримки курсу регулятор продав $766 млн, що менше середньотижневого показника від початку року.
Стабільності сприяли:
- скорочення дефіциту валюти на ринку до $528 млн;
- зниження активності на міжбанку;
- падіння обсягів купівлі валюти на 7%;
- зменшення продажу валюти на 12%.
Аналітики ICU вважають, що НБУ і надалі утримуватиме курс поблизу нинішніх значень у найближчі тижні. Мета такої політики — знизити девальваційні очікування, які виникли на початку року серед населення та бізнесу.
Резерви НБУ скорочуються на тлі інтервенцій
Міжнародні резерви України в березні знизилися на 5% — до $52 млрд. Порівняно з січневим піком у $57,7 млрд падіння становить 9,8%.
Станом на кінець березня резерви покривали 5,5 місяця майбутнього імпорту.
Основні причини скорочення:
- зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги;
- значні витрати на валютні інтервенції — $4,8 млрд за місяць;
- виплати за зовнішнім боргом — близько $0,4 млрд;
- негативна переоцінка резервів — $0,7 млрд.
Водночас резерви частково підтримали:
- кредит МВФ на $1,5 млрд;
- фінансування в межах механізму ERA — ще $1,5 млрд.
Довгостроковий курс
Від початку року НБУ витратив $12,6 млрд на підтримку гривні — це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому обсяг зовнішньої допомоги у першому кварталі становив лише $6,8 млрд — значно менше від річної потреби у $51,4 млрд, оціненої МВФ.
Аналітики очікують:
- розблокування допомоги ЄС після виборів в Угорщині;
- збереження резервів на рівні понад $50 млрд;
- здатність НБУ контролювати валютний ринок і надалі.
«Тож ми й далі переконані, що НБУ матиме достатньо ресурсів, щоб повністю контролювати валютний ринок, однак із урахуванням величезних зовнішніх дисбалансів змушений буде поступово послаблювати гривню надалі», — йдеться у повідомленні ICU.
Глобальні ринки впливають на валютні ризики
Ситуація на світових ринках залишається важливим фактором для валютного курсу.
Минулого тижня на тлі очікувань деескалації на Близькому Сході:
- індекс S&P 500 зріс на 3.6%;
- Nasdaq 100 додав 4.5%;
- ціни на нафту Brent впали на 13% — до $95 за барель;
- газ TTF подешевшав на 11% — до $540 за тис. куб. м.
«Провал суботніх перемовин США та Ірану й подальше рішення Дональда Трампа у свою чергу заблокувати Ормузьку протоку значно підвищили ризик нової ескалації військового конфлікту на Близькому Сході та тривалих підвищених світових цін на енергоносії», — зазначають в ICU.
Раніше ми повідомяли, що за прогнозом банкірки, протягом 13−17 квітня гривня, ймовірно, залишатиметься в межах поточних рівнів.
