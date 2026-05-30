Скільки коштуватиме долар та євро у червні: прогноз банкіра

Від початку року офіційний курс долара та євро в Україні зріс орієнтовно на 4%. Водночас у червні різких коливань на валютному ринку не прогнозують: долар очікується в межах 43,8−44,8 грн, а євро — 51−52 грн.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус банк» Тарас Лєсовий у коментарі для «РБК-Україна».

Чому червень пройде без різких курсових стрибків

За словами Лєсового, базовий сценарій розвитку подій не передбачає дестабілізації фінансового сектору.

Головним елементом стабільності залишається стратегія Національного банку. Режим «керованої гнучкості» дозволяє регулятору поєднувати ринкові правила з активним згладжуванням надмірних коливань, вчасно вирівнюючи баланс сил.

У червні попит на валюту формуватимуть імпортери — зокрема компанії, які закуповують пальне та інші критично важливі товари. Проте аналітики не очікують великого перекосу.

Дисбаланс між попитом і пропозицією утримається в межах помірних 10−15%, що не є критичним для ринку і легко перекривається звичними інструментами НБУ.

Контрольованість ситуації підтверджує і динаміка курсів від початку року. До кінця травня офіційний долар може зрости орієнтовно на 1,6−1,8 грн (майже на 4%).

Навіть якщо курс досягне позначки 44,5 грн/долар, загальне зростання з початку року складе 5,1% (2,15 грн). Євро з початку року вже подорожчав майже на 1,93 грн (3,9%), а за умови досягнення позначки 52 грн/євро зростання становитиме 4,4% (2,21 грн).

«У червні валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься у звичних параметрах. Базовий прогноз передбачає коливання долара в діапазоні 43,8−44,8 грн/долар, а євро — 51−52 грн/євро. Ризики зберігаються, але наразі вони не провокують „недугу“ різкої девальвації», — зазначає Лєсовий.

Очікування грошей від ЄС та інфляційні маркери

Експерт вважає, що стабільність міжнародних резервів та фінансування оборонних і соціальних видатків держави напряму залежатимуть від графіка отримання міжнародної підтримки.

Регулярна допомога від партнерів є ключовим запобіжником, який знижує ризики погіршення очікувань на валютному ринку, хоча точні строки першого траншу з нового пакета ЄС поки що залишаються невизначеними.

Паралельно на ринок впливатимуть цінові показники. Після прискорення річної інфляції у квітні до 8,6% (коли ціни за місяць зросли на 1,4%), травневі цифри можуть продемонструвати сповільнення. Стабілізація інфляційного тиску автоматично заспокоїть громадян та бізнес і зменшить психологічне навантаження на валютний сегмент.

У підсумку, червневий валютний ринок має всі шанси утриматися у звичних параметрах завдяки трьом головним стабілізаторам: політиці НБУ, міжнародній фінансовій допомозі та притишеній інфляції.

