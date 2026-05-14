НБУ пропонує змінити правила розрахунку офіційного курсу гривні

Серед ключових новацій – запровадження нового індикатора курсу гривні до євро та розширення обсягу публічної інформації про міжбанківські угоди.

Національний банк України виніс на громадське обговорення пропозиції щодо змін у визначенні та оприлюдненні індикаторів грошового і валютного ринків, а також у методиці розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів.

У НБУ зазначили, що зміни спрямовані на підвищення прозорості, надійності та репрезентативності індикаторів, а також на наближення української практики до міжнародних стандартів і принципів IOSCO.

НБУ планує публікувати більше даних щодо UONIA

Проєкт рішення правління НБУ передбачає внесення змін до положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA).

Зокрема, Нацбанк пропонує щоденно публікувати:

інформацію про угоди базового ряду, які використовуються для розрахунку UONIA;

мінімальну та максимальну ставки базового ряду;

тип розрахунку індикатора за звичайних або особливих умов.

НБУ хоче запровадити новий валютний індикатор

Проєкт окремої постанови також передбачає запровадження нового індикатора валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Крім того, документ містить пропозиції щодо:

запровадження змін до методики розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів;

нормативне закріплення визначення індикаторів валютного ринку;

запровадження щоденної публікації інформації щодо угод базового ряду, які увійшли до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США/довідкового значення курсу гривні до долара США, мінімального та максимального значення курсів базового ряду угод для розрахунку цих індикаторів, типу їх розрахунку (за звичайних або за особливих умов).

Детальніше з пропозиціями, їх обґрунтуванням та аналітичними розрахунками можна ознайомитися за посиланням (щодо запровадження нового індикатора валютного ринку) та за посиланням (щодо нормативного врегулювання визначень та публікації додаткової статистичної інформації стосовно ІГВР).

