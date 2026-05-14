Пишний спростував інформацію про безконтрольне виведення валюти з України

Про дозвіл виводити гроші з України без обмежень не йдеться

Національний банк України не дозволяв нерезидентам безконтрольно виводити кошти за кордон, а лише спростив окремі валютні операції для залучення висококваліфікованих фахівців до українських компаній.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

НБУ 80 разів змінював валютні обмеження за час війни

За словами Пишного, після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Нацбанк запровадив жорсткі валютні обмеження, які фактично зупинили відтік валюти з України та допомогли зберегти фінансову стабільність.

Паралельно регулятор працював над поступовою валютною лібералізацією. За понад чотири роки війни НБУ 80 разів змінював постанову про валютні обмеження.

Голова Нацбанку зазначив, що всі рішення ухвалювалися з урахуванням потреб економіки, бізнесу та обороноздатності держави.

«Лібералізація валютних обмежень має працювати на відновлення економіки та створення додаткових можливостей для українських підприємців. Водночас важливим пріоритетом для нас залишаються питання обороноздатності», — сказав Пишний.

Що передбачає останній пакет пом’якшень

Він уточнив, що останній пакет пом’якшень передбачав чотири ключові рішення, зокрема спрощення купівлі валюти для оборонних підприємств, розширення можливостей для військовослужбовців-нерезидентів, створення умов для реалізації урядових програм підтримки українців за кордоном, а також спрощення умов залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів до українських компаній.

«Про дозвіл виводити гроші з України без обмежень не йдеться. Ми не надали нерезидентам можливість безконтрольно переказувати гроші. Ми лише спростили умови купівлі та переказу валюти для нерезидентів, оскільки обмеження значно ускладнювали залучення висококваліфікованих фахівців до українських компаній», — наголосив Пишний.

Кому дозволили переказувати кошти за кордон

За його словами, нерезиденти можуть переказувати лише ті кошти, які отримують як заробітну плату або прирівняні до неї виплати відповідно до законодавства.

Він підкреслив, що це пом’якшення стосується виключно нерезидентів, тобто людей, які постійно проживають за кордоном і надають послуги українським компаніям. Йдеться не лише про наглядові ради банків, а й про керівництво інших компаній, у тому числі оборонної сфери.

Пишний додав, що українським компаніям дозволили здійснювати виплати на закордонні рахунки нерезидентів, які є членами наглядових рад або виконавчих органів. Йдеться про виплати, нараховані з 1 травня 2026 року.

«Пом'якшення вирішило ключову проблему — складність залучення висококваліфікованих нерезидентів для українських компаній, в тому числі для перезавантаження наглядових рад держави», — зауважив голова НБУ.

Він також повідомив, що відповідні зміни були попередньо погоджені з Міжнародним валютним фондом, а сам пакет рішень отримав підтримку бізнес-асоціацій.

