Обмін валют: якими будуть долар та євро тепер? Послухайте прогноз банкіра Сьогодні 09:20 — Валюта

Планували бігти до обмінників? Видихніть і спершу подивіться цей прогноз. Середина травня обіцяє бути максимально стабільною, але є нюанси, про які варто знати кожному інвестору та власнику заощаджень. Finance.ua у новому відео розбирає валютну шпаргалку від банкіра «Глобус Банку» Тараса Лєсового.

Банкір вважає, що найближчим часом суттєвих змін у бік зростання валютного курсу не буде. Водночас вагомих передумов для помітного зміцнення гривні також наразі немає.

За його словами, український валютний ринок перебуває у фазі помірної стабільності. Основні показники залишатимуться близькими до рівнів попередніх тижнів, а щоденні коливання курсу відбуватимуться у звичних межах.

Лєсовий зазначає, що зараз відсутні як внутрішні, так і зовнішні чинники, які могли б спровокувати різкі стрибки курсу або панічні настрої серед населення.

Три фактори, які визначатимуть ситуацію на валютному ринку

1. Політика Національного банку України

Головним чинником стабільності залишається Національний банк України. Регулятор і надалі підтримує баланс між попитом і пропозицією на валютному ринку та стримує надмірні коливання курсу.

2. Геополітика та ціни на пальне

Другим важливим фактором є ситуація на світових енергетичних ринках.

Через геополітичні ризики ціни на бензин і дизельне пальне в Україні можуть залишатися високими, що підтримує інфляційний тиск. Однак, за оцінкою Тараса Лєсового, цей чинник не є критичним для валютного ринку і сам по собі не здатен спровокувати різке зростання курсу долара.

3. Висока облікова ставка та привабливість депозитів

Третій фактор — рішення НБУ залишити облікову ставку на рівні 15%.

За словами банкіра, це підтримує інтерес до гривневих депозитів. Наразі банки пропонують у середньому 13−14,5% річних, що дозволяє не лише компенсувати інфляцію, а й отримати реальний дохід.

Завдяки цьому частина українців обирає зберігати кошти в гривні, а не переводити їх у валюту, що знижує тиск на обмінний ринок.

Чи варто зараз купувати долари

Тарас Лєсовий вважає, що за поточних умов розміщення коштів на гривневих депозитах виглядає більш раціональним рішенням, ніж спроби заробити на короткострокових коливаннях валютного курсу.

На його думку, підстав для ажіотажного попиту на іноземну валюту наразі немає, тому ситуація на ринку має залишатися спокійною.

Що ще впливатиме на курс валют в Україні та які саме цифри побачимо в обмінниках — дивіться у відео за посиланням:



