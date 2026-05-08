Українці скоротили купівлю валюти — НБУ

Порівняно з березнем, купівля готівкової валюти зменшилася на 598,8 млн доларів

Обсяги купівлі населенням України валюти у квітні 2026 року перевищили обсяги її продажу на 0,37 млрд доларів США. Для порівняння, у березні цей показник становив 0,97 млрд доларів, а у квітні 2025 року 0,19 млрд доларів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку України.

Готівковий ринок

Порівняно з березнем, купівля готівкової валюти зменшилася на 598,8 млн доларів до $1 млрд 793,8 млн. Водночас продаж зріс на 1,2 млн доларів і становив $1 млрд 425,7 млн.

Національний банк уточнив, що у квітні населення купило готівкових доларів на $1 млрд 224,8 млн, що на 325,8 млн доларів менше, ніж місяцем раніше. Продаж доларів скоротився на 19,9 млн доларів до $1 млрд 49,2 млн.

Купівля населенням готівкового євро у квітні у доларовому еквіваленті зменшилася на $278,0 млн — до $507,3 млн, водночас продаж збільшився на $10,6 млн — до $314,0 млн.

Безготівковий сегмент

У сегменті операцій клієнтів банків із безготівковою валютою у квітні порівняно з березнем спостерігалося зменшення як купівлі, так і продажу: купівля скоротилася на $802,2 млн — до $9 млрд 720,9 млн, продаж — на $391,0 млн, до $7 млрд 138,8 млн.

Що стосується обсягу операцій між банками, то він також зменшився порівняно із березнем майже на $1 млрд — до $7 млрд 285,4 млн.

Порівняно з квітнем 2025 року обсяг купівлі безготівкової валюти клієнтами банків зріс на $1 млрд 286,3 млн, продажу — на $267,6 млн, а операцій між банками — на $1 млрд 878,3 млн.

Курс гривні та інтервенції НБУ

Офіційний курс гривні до долара у квітні послабився порівняно з березнем майже на 29 коп. — до 44,08 грн/$1, а до євро — на 1 грн 27 коп., до 51,58 грн/EUR1, при цьому 22 квітня курс до євро оновив історичний мінімум — 51,91 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у квітні скоротилися порівняно з березнем на $1,18 млрд — до $3 млрд 586,2 млн, але перевищили показник квітня 2025 року, коли вони становили $2 млрд 243,5 млн.

