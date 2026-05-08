Чи вигідні гривневі депозити при зростанні долара

Монети і відсотки

Після рішення НБУ залишити облікову ставку без змін середні ставки за гривневими депозитами для населення у травні, ймовірно, залишаться в межах 13−14,5% річних. Водночас окремі банки можуть пропонувати до 16% річних з урахуванням бонусів за відкриття вкладу.

Про це повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв, пише Уніан

Гривневі депозити vs зростання долара

Банкір також прокоментував питання, яке хвилює багатьох вкладників: чи залишаться гривневі депозити вигідними у разі подальшого зростання курсу долара.

За його словами, навіть якщо курс підніметься до 45 грн/дол., депозити у гривні все ще можуть дозволити не лише зберегти кошти, а й отримати дохід.

Станом на початок травня офіційний курс становить близько 44 грн за долар. У разі зростання до 45 грн/дол. послаблення гривні складе приблизно 2,3%.

Як пояснив Замотаєв, депозит на пів року під 14,5% річних навіть після сплати податків здатен перекрити таку девальвацію.

Скільки можна заробити на депозиті у 100 тис. грн і 10 тис. грн

Наприклад, якщо покласти 100 тис. грн на депозит терміном на 6 місяців під 14,5% річних, нарахований дохід складе 7250 грн. Після сплати податків вкладник отримає 5582,5 грн чистого прибутку, а загальна сума наприкінці строку становитиме 105 582,5 грн.

Для порівняння: на початку вкладення на 100 тис. грн можна було придбати близько 2272,7 долара за курсом 44 грн/дол. Після завершення депозиту навіть при курсі 45 грн/дол. ця сума еквівалентна приблизно 2346,3 долара.

За словами банкіра, умовною межею, після якої депозит перестане перекривати девальвацію, є курс близько 46,46 грн за долар.

За розрахунками банку, навіть вклад у 10 тис. грн може принести певний дохід залежно від строку розміщення коштів.

Якщо оформити депозит на 3 місяці під 13% річних, загальний дохід складе 325 грн. Після сплати податків чистий прибуток становитиме 250,25 грн.

При розміщенні 10 тис. грн на 6 місяців під 14,5% річних сума нарахованих відсотків становитиме 725 грн, а чистий дохід після сплати податків — 558,25 грн.

Якщо ж відкрити вклад на рік під 14,5% річних, загальний дохід складе 1450 грн. Після податкових відрахувань вкладник отримає 1116,5 грн чистого прибутку.

Раніше ми повідомляли, що 30 квітня правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, щоб підтримати привабливість гривневих інструментів та стійкість валютного ринку.

