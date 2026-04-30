Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:15

Відсоткова ставка

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

Як пояснив регулятор, це допоможе підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску.

«Належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5% на горизонті політики. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску», — йдеться у повідомленні НБУ.

Чому ставку не змінили

На початку року тиск на гривню посилився через наслідки зимових обстрілів енергетики та загострення ситуації на Близькому Сході. Це спричинило зростання імпорту енергоресурсів і погіршення курсових очікувань.

У цих умовах НБУ продовжував активно працювати на валютному ринку в межах режиму керованої гнучкості курсу, щоб згладжувати різкі коливання. Додатково ситуацію стабілізувало призупинення зниження ставок у березні — це підтримало інтерес до гривневих інструментів.

Зокрема, ставки за депозитами залишалися стабільними, а подекуди навіть зростали. У результаті обсяг гривневих вкладів населення продовжив збільшуватися, як і попит на державні облігації.

Що буде далі з обліковою ставкою

Збереження ставки на рівні 15% має підтримати фінансову стабільність і контроль над інфляцією в умовах високої невизначеності. Водночас це рішення не повинно стримувати кредитування, яке й надалі демонструє активне зростання.

Оновлений прогноз передбачає, що облікова ставка залишатиметься на цьому рівні щонайменше до II кварталу 2027 року. Якщо інфляційні ризики посиляться, НБУ готовий вжити додаткових заходів, зокрема підвищити ставку.

Повний макропрогноз оприлюднять 7 травня 2026 року, а деталі дискусії членів монетарного комітету — 11 травня.

Раніше ми повідомляли , що НБУ спрямує до держбюджету рекордну суму прибутку.

