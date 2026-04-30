0 800 307 555
укр
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Кредит&Депозит
392
Відсоткова ставка
Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.
Як пояснив регулятор, це допоможе підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску.
«Належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5% на горизонті політики. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску», — йдеться у повідомленні НБУ.

Чому ставку не змінили

На початку року тиск на гривню посилився через наслідки зимових обстрілів енергетики та загострення ситуації на Близькому Сході. Це спричинило зростання імпорту енергоресурсів і погіршення курсових очікувань.
У цих умовах НБУ продовжував активно працювати на валютному ринку в межах режиму керованої гнучкості курсу, щоб згладжувати різкі коливання. Додатково ситуацію стабілізувало призупинення зниження ставок у березні — це підтримало інтерес до гривневих інструментів.
Зокрема, ставки за депозитами залишалися стабільними, а подекуди навіть зростали. У результаті обсяг гривневих вкладів населення продовжив збільшуватися, як і попит на державні облігації.

Що буде далі з обліковою ставкою

Збереження ставки на рівні 15% має підтримати фінансову стабільність і контроль над інфляцією в умовах високої невизначеності. Водночас це рішення не повинно стримувати кредитування, яке й надалі демонструє активне зростання.
Оновлений прогноз передбачає, що облікова ставка залишатиметься на цьому рівні щонайменше до II кварталу 2027 року. Якщо інфляційні ризики посиляться, НБУ готовий вжити додаткових заходів, зокрема підвищити ставку.
Повний макропрогноз оприлюднять 7 травня 2026 року, а деталі дискусії членів монетарного комітету — 11 травня.
Раніше ми повідомляли, що НБУ спрямує до держбюджету рекордну суму прибутку.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУПроцентні ставки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems