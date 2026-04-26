0 800 307 555
Як оподатковуються кошти з депозитів

Який дохід за депозитом насправді отримує вкладник
Який дохід за депозитом насправді отримує вкладник, Фото: freepik
Депозит — це фінансовий інструмент, який допомагає не лише зберегти купівельну спроможність коштів, а й отримувати пасивний дохід. Перед розміщенням коштів на депозиті варто враховувати не лише відсоткову ставку, а й податки, які впливають на кінцевий прибуток.
Про це розповіли фахівці платформи з фінансової грамотності «Гаразд».

Які податки сплачуються з доходів за депозитами

З доходу у вигляді банківських відсотків утримуються два обов’язкові платежі: податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір 5%. У сумі це становить 23% від нарахованого прибутку.
Варто зауважити, що податок нараховується лише на отриманий прибуток від нарахування процентів, а не на всю суму вкладу.
Приклад розрахунку:
  • Якщо розмістити 30 000 гривень під 12% річних на 1 рік, нарахований дохід становитиме 3 600 гривень: 30 000×12% = 3 600 грн.
  • Вираховуємо податки (ПДФО + військовий збір): 3 600×23% = 828 грн.
  • Після сплати податків чистий прибуток складатиме 2 772 гривні: 3 600 — 828 = 2 772 грн.
  • Таким чином, після завершення строку ви отримаєте 32 772 грн: 30 000 + 2 772 = 32 772 грн.
Фахівці зазначають, це орієнтовний розрахунок, адже умови нарахування відсотків залежать від обраного вами депозитного договору.

Як сплачуються податки

Банк виступає податковим агентом та самостійно перераховує податки з доходів за депозитом, а клієнт отримує вже «чистий» дохід без додаткових розрахунків.
Податки стягуються щомісяця з кожного нарахування процентів.
Оподаткуванню підлягають не лише депозити, а й доходи з ощадних (депозитних) сертифікатів, доходи, нараховані на залишки за поточними чи картковими рахунками, облігації (окрім ОВДП), а також інвестиційні доходи та роялті.
До цього Finance.ua зазначав, що депозити залишаються одними із найбільш улюблених способів збереження своїх коштів, тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Але є ситуації, коли поспішати не варто.
Коли варто зачекати, перш ніж відкривати депозит:
  • Якщо у вас немає фінансової подушки безпеки. Спочатку варто сформувати резерв коштів на непередбачувані витрати.
  • Якщо гроші можуть знадобитися найближчим часом. Дострокове зняття коштів із депозиту часто означає втрату відсотків.
  • Якщо ви не ознайомилися з умовами договору. Важливо звертати увагу на строки, можливість поповнення, дострокового зняття та інші умови.
