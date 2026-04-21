Німеччина ухвалила новий закон про кредитування: що зміниться Сьогодні 09:44 — Кредит&Депозит

Парламент Німеччини ухвалив новий закон про споживчі кредити. Документ спрямований на посилення захисту громадян від надмірної заборгованості. Нові правила набудуть чинності не пізніше 20 листопада 2026 року.

Про це повідомляє Ausnews.

Згідно з новими нормами, банки та інші фінансові сервіси зобов’язані ретельніше оцінювати здатність позичальників повертати кредити. Кредит або розстрочка можуть надаватися лише за умови високої ймовірності їх погашення.

Ці вимоги поширюються як на банківські кредити , так і на онлайн-сервіси розстрочки.

Новий закон має зменшити ризики надмірної заборгованості та встановити більш чіткі правила кредитування для всіх учасників ринку.

Нові правила для сервісів «Купи зараз — плати пізніше»

Зміни стосуються також популярних сервісів відтермінованих платежів. Раніше такі компанії могли не перевіряти платоспроможність клієнтів. Відтепер перевірка стане обов’язковою.

Це ускладнить отримання нових відстрочок для користувачів із наявними боргами.

Закон встановлює чіткі обмеження для кредиторів під час оцінки клієнтів. Зокрема, їм заборонено:

аналізувати активність у соціальних мережах;

використовувати дані про стан здоров’я.

Нові вимоги до роботи з боржниками

Документ також змінює підхід до взаємодії з позичальниками у разі прострочення платежів. Раніше, якщо особа переставала платити, банк міг одразу почати забирати майно. Тепер так робити не можна.

Перед початком процедур стягнення банки та фінансові компанії повинні запропонувати клієнтам зміну умов договору. Йдеться, зокрема, про:

продовження строку кредиту для зменшення щомісячного платежу;

надання тимчасової відстрочки платежів.

