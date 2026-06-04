Кредитні пільги для військових: що треба знати Сьогодні 15:03 — Кредит&Депозит

Військові мають право на кредитні пільги

Військовослужбовці та їхні чоловіки або дружини можуть скористатися спеціальними кредитними пільгами, передбаченими законодавством. Розповідаємо, на які кредити поширюються пільги, які є винятки та що потрібно зробити для їх отримання.

Які пільги передбачені для військових

не сплачувати проценти за користування кредитом, а також штрафи й пеню за прострочення платежів, Згідно із законодавством, військовослужбовці та їхні чоловіки або дружини мають право пише пресслужба 15-ого армійського корпусу.

Такі правила діють незалежно від того, де саме оформлено позику — у банку, кредитній спілці, ломбарді чи іншій фінансовій установі.

Водночас пільга не означає повного списання заборгованості. Позичальник зобов’язаний повернути основну суму кредиту.

Скористатися цим правом можуть усі військовослужбовці, які проходять службу, незалежно від того, були вони мобілізовані чи служать за контрактом. Аналогічне право мають їхні чоловіки або дружини за умови підтвердження шлюбу.

На які кредити пільга не поширюється

Закон передбачає низку винятків. Пільги не застосовуються до цільових кредитів, отриманих на придбання житла, автомобіля або обладнання для виробництва та зберігання електроенергії, якщо його вартість компенсується державою чи іншими особами.

У НБУ звертають увагу, що вирішальним є саме цільове призначення кредиту, зазначене в договорі. Якщо кредит був оформлений як нецільовий, але отримані кошти використали, наприклад, для купівлі квартири чи автомобіля, це саме по собі не позбавляє права на пільгу.

Як оформити кредитну пільгу

Для отримання пільги необхідно звернутися до кредитора та надати документи, які підтверджують право на її застосування.

Зазвичай позичальнику потрібно письмово повідомити фінансову установу про проходження військової служби та надати відповідні підтвердні документи. Якщо за пільгою звертається чоловік або дружина військового, додатково потрібно підтвердити факт перебування у шлюбі.

У Нацбанку наголошували, що без такого звернення кредитор може продовжувати нараховувати проценти, штрафи та пеню відповідно до умов договору.

Оскільки закон не встановлює єдиного переліку документів, вимоги різних кредиторів можуть відрізнятися. Тому перед поданням заяви варто уточнити у фінансовій установі, які саме документи необхідно надати.

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