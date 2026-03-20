5 правил безпечного кредиту в МФО

Прості правила допоможуть безпечно взяти кредит

Багато українців з острахом ставляться до мікрокредитів, навіть коли гроші потрібні терміново. Водночас мікропозики не такі страшні, як здаються: варто лише дотримуватися кількох простих правил, тоді цей інструмент працюватиме прозоро, прогнозовано та цілком на користь позичальника.

1. Перевіряйте ліцензію МФО

Обережність — передусім. Не оформлюйте позику, поки не переконаєтеся, що організація офіційно зареєстрована та має відповідні ліцензії. Зокрема, перевірити МФО можна у реєстрі небанківських фінустанов від НБУ.

Лише так ви перевірите, що компанія працює легально та дотримується законодавства. Нелегальна МФО може вимагати приховані комісії, а офіційна — зобов’язана прозоро вказувати всі умови.

🏆 Саме зараз у вас є нагода долучитися до FinAwards — всеукраїнської премії, що відзначає найкращих у фінансовій сфері. Підтримайте лідерів ринку, відкрийте нові імена та станьте частиною головної події року у фінансах. Деталі про подію за посиланням.

2. Уважно читайте договір

Цей пункт може здатися банальним, але краще вкотре наголосити: ніколи не підписуйте жодних документів, не прочитавши їх. Це стосується і договору про мікропозику. Обов’язково ознайомтеся з усіма пунктами: від відсоткової ставки до штрафів за прострочення.

Зазвичай люди пропускають те, що написано дрібним шрифтом. Це згодом призводить до несподіваних витрат. Тож читайте уважно і убезпечте себе від неприємних сюрпризів.

3. Розраховуйте суму та термін позики заздалегідь

Не беріть більше, ніж реально можете повернути. Підрахуйте: скільки грошей вам потрібно та за який термін ви зможете віддати позику. Наприклад, якщо зарплата надходить раз на місяць, краще обрати термін позики до нарахування наступного доходу.

Варто розуміти, що кожну позику — і банківську і мікрофінансову — потрібно повертати вчасно, адже прострочення може обернутися штрафами та зіпсованою кредитною історією. Навіть невелика затримка здатна призвести до додаткових витрат. Наприклад, прострочення на один день може додати 5−10% від суми позики у вигляді штрафу.

Якщо ж є ризик, що ви не зможете повернути кошти, краще відмовитися від мікропозики. Це допоможе уникнути не лише стресу, а й боргових проблем у майбутньому.

4. Звертайте увагу на повну вартість позики

Фактична вартість мікропозики може відрізнятися від очікуваної. На вебсайті фінансових установ має бути зазначена загальна вартість кредиту з усіма комісіями і платежами, реальна річна процентна ставка, строки та суми, умови дострокового повернення, штрафні санкції у разі порушення умов кредитування тощо.

Не орієнтуйтеся лише на номінальну ставку. Наприклад, ставка 0,5% на день може обернутися 15% на місяць — тож важливо розуміти, скільки ви реально сплатите.

5. Використовуйте кредит лише на термінові потреби

Використовуйте мікропозику як інструмент для вирішення тимчасових фінансових труднощів, а не як спосіб фінансувати великі покупки, або покривати повсякденні витрати.

Також запитуйте про всі умови та уточнюйте сумнівні моменти. Не соромтеся ставити представникам МФО будь-які запитання: про відсотки, комісії, графік погашення. Кожне ваше уточнення умов допоможе прийняти обґрунтоване рішення.

