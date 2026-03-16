Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я

Українці зможуть заблокувати кредити на своє ім’я через «Дію»

В Україні запровадять новий механізм захисту від кредитного шахрайства. Громадяни зможуть самостійно заборонити оформлення кредитів на своє ім’я через застосунок «Дія» або ЦНАП, а інформація про це потраплятиме до спеціального реєстру, який адмініструватиме Національний банк.

Відповідний законопроєкт № 14013 нардепи прийняли за основу ще у жовтні 2025 року. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, пише Судово-юридична газета.

Як працюватиме самозаборона

Після активації функції блокування Бюро кредитних історій та банки будуть бачити, що особа не бажає отримувати кредити та не дозволяє оформляти їх на своє ім’я.

Це дозволить захиститися від шахраїв, які користуються чужими персональними даними для отримання позик.

Зробити це можна буде двома способами:

через застосунок «Дія»;

подавши заяву у ЦНАП.

«Минулого року був ухвалений за основу законопроєкт про бюро кредитних історій, що є частиною масштабних змін, які впроваджує Верховна Рада на ринку кредитування. Документ передбачає запуск в Україні механізму самозаборони на отримання кредитів. Усі, хто не хоче, щоб їхніми фінансовими даними скористалися сторонні особи й отримували на них кредити, зможуть заблокувати видачу кредитів шляхом натискання однієї кнопки в „Дії“ або написання заяви у ЦНАП», — зазначила політикиня.

Після подання інформація потрапить до реєстру самозаборони, яким керуватиме Національний банк України.

Навіщо це потрібно

Нова функція особливо актуальна для військовослужбовців та членів їхніх родин, які часто стають жертвами шахраїв через втрату телефонів або доступу до онлайн-банкінгу.

Самозаборона ускладнить оформлення кредитів на чужі імена та дозволить мінімізувати фінансові ризики для українців.

Читайте також Чи можна «обнулити» кредитну історію

«Це допоможе боротися із шахраями, які сьогодні беруть кредити, а платити доводиться тій особі, на яку було оформлено позику. Зокрема ми захищаємо наших військовослужбовців та членів їхніх родин, які стають жертвами шахраїв. Наші воїни, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, часом втрачають свої телефони або зникають безвісти, а їхніми телефонами користуються шахраї, які, отримавши доступ до онлайн-банкінгу, беруть кредити», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Очікується, що після ухвалення законопроєкту № 14013 у другому читанні реалізовувати подібні шахрайські схеми стане значно складніше.

Раніше ми повідомляли , що в Нацбанку озвучували ключові зміни законопроєкту «Про кредитну історію».

