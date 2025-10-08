0 800 307 555
Законопроєкт «Про кредитну історію»: в НБУ назвали ключові зміни

Кредит&Депозит
74
Вчора 7 жовтня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт «Про кредитну історію» (14013), розроблення та ухвалення якого передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ.
Нагадаємо, законопроєкт розроблений на заміну Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та спрямований на вдосконалення державного регулювання й нагляду за діяльністю бюро кредитних історій, посилення захисту прав позичальників, поліпшення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення рівня її якості.
В НБУ розповіли про основні зміни.

Ключові новації законопроєкту

  • розширення переліку користувачів кредитних історій та визначення правових засад розкриття бюро кредитних історій інформації, що становить банківську таємницю або таємницю фінансової послуги;
  • удосконалення порядку оновлення інформації про історію в разі відступлення права вимоги за кредитом, зокрема в разі виведення кредитора з ринку;
  • визначення переліку країн, із якими дозволений транскордонний обмін даними, та заборона на такий обмін із бюро кредитних історій країни-агресора;
  • визначення порядку авторизації бюро кредитних історій, а також вимоги до власників істотної участі в ньому та його керівників;
  • врегулювання питань нагляду НБУ за діяльністю з ведення кредитних історій та право застосовувати коригувальні заходи та заходи впливу за порушення вимог законодавства;
  • створення публічного електронного Реєстру бюро кредитних історій. Сподіваємося на подальшу підтримку зазначеного проєкту як закону в цілому.
Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 вересня 2025 року скоротилася до 25,3%. Це на 4,9 в. п. менше, ніж на початку року.
За даними регулятора, головним чинником зниження частки NPL стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.
Зокрема, за січень-серпень валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 183,5 млрд грн, або на 14,1% до 1,482 трлн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниНБУ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
