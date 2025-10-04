Частка непрацюючих кредитів у банках зменшується: що цьому сприяє Сьогодні 21:09 — Кредит&Депозит

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 вересня 2025 року скоротилася до 25,3%. Це на 4,9 в. п. менше, ніж на початку року.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Що сприяє зменшенню проблемних кредитів

За даними регулятора, головним чинником зниження частки NPL стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.

Зокрема, за січень-серпень валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 183,5 млрд грн, або на 14,1% до 1,482 трлн грн.

Водночас обсяг проблемних кредитів скоротився на 17,7 млрд грн, або на 4,5%.

Частка NPL фізичних осіб за вісім місяців 2025 року знизилася на 2,3 в. п. до 13,2%, бізнесу — на 5,7 в. п. до 33,2%.

«Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ „ПриватБанк“ та старих боргів державних банків частка NPL станом на 01 вересня 2025 року становить 20,0% у державних банках та 14,6% - загалом у банківській системі», — йдеться у повідомленні НБУ.

