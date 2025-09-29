0 800 307 555
Банк збанкрутував: що відбувається з кредитами клієнтів

Кредит&Депозит
61
Банки іноді проходять процедуру ліквідації, і у позичальників виникає питання: що станеться з їхніми кредитами.
Як зазначають експерти Фонду гарантування вкладів України, ФГВФО може продавати кредити як частину активів банку, який ліквідують.
  • Проте кредити, які клієнти регулярно обслуговують, зазвичай не потрапляють на продаж або продаються останніми.
У разі складнощів із виплатами рекомендується звертатися до банку чи Фонду для консультації та можливого погодження плану реструктуризації.
Фонд гарантування пропонує зручні програми реструктуризації кредитів як для фізичних осіб, так і для бізнесу.
Інформацію щодо програм реструктуризації кредитів фізичних осіб, бізнесу можна знайти на сайті Фонду в розділі «Позичальникам» або за телефоном «гарячої лінії»: 0−800−105 800.
Нагадаємо, в Україні можуть визнати банк неплатоспроможним, якщо він не може виконувати зобов’язання перед вкладниками або іншими кредиторами, або порушує економічні норми, встановлені регулятором. Таке рішення ухвалює Національний банк України. Після цього у банку призначається тимчасова адміністрація, яку веде Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
У період тимчасової адміністрації Фонд отримує повне право управляти банком і приймати всі необхідні рішення.
Важливо: віднесення банку до категорії неплатоспроможних або призначення тимчасової адміністрації не припиняє дії кредитних договорів. Позичальники зобов’язані й надалі сплачувати борг та проценти за умовами договору, включно із заборгованістю по платіжних картках.
Водночас, Фонд пропонує пільгові Умови погашення кредиту та програми реструктуризації заборгованості за кредитами для фізичних та юридичних осіб, що дозволяє позичальникам не накопичувати заборгованість, а погашати кредит за максимально сприятливими умовами.
Світлана Вишковська
Редактор
