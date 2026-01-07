ПриватБанк продовжив кредитну лінію для програми «єОселя» до 2046 року Сьогодні 11:25 — Кредит&Депозит

ПриватБанк продовжив кредитну лінію для програми «єОселя» до 2046 року

Наглядова рада ПриватБанку збільшила кредитний ліміт за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» до 11,5 млрд грн та продовжила строк її дії до 2046 року.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення банку.

«Наглядова рада ПриватБанку 19 грудня 2025 року погодила правочини із заінтересованістю з ПрАТ „Українська фінансова житлова компанія“ („Укрфінжитло“), яке виступає розпорядником держпрограми доступного іпотечного кредитування „єОселя“, зокрема внесення змін до договору кредитної лінії від 28 жовтня 2022 року зі збільшенням кредитного ліміту до 11,5 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наглядова рада погодила продовження строку дії кредитної лінії до 10 грудня 2046 року. Строк отримання траншів продовжено до 31 грудня 2026 року.

Крім того, було схвалено розірвання договору застави від 23 серпня 2023 року та укладення нового договору застави. У межах нового договору передбачена заміна облігацій внутрішньої державної позики на нові ОВДП у кількості 13,9 млн штук.

Також наглядова рада погодила укладення додаткового договору до генеральної угоди від 1 жовтня 2022 року щодо внесення змін до неї та викладення додатків у новій редакції.

За відповідні рішення проголосували 8 членів наглядової ради. Одна особа не брала участі у голосуванні у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів.

У повідомленні зазначається, що заінтересованість у правочині виникла через те, що стороною угоди є «Укрфінжитло», а посадова особа цієї компанії є афілійованою особою члена наглядової ради ПриватБанку. Згідно з відкритими даними, головою правління «Укрфінжитла» є Євген Мецгер. Членом наглядової ради ПриватБанку є його дружина Юлія Мецгер.

В інформації зазначено, що сума кредитного ліміту 11,5 млрд грн відповідає 1,51% активів ПриватБанку за даними останньої річної фінансової звітності. Загальний обсяг активів банку становив 761,46 млрд грн.

Капіталізація Укрфінжитла та показники програми

Наприкінці 2024 року Кабінет Міністрів збільшив статутний капітал «Укрфінжитла» на 30 млрд грн шляхом випуску ОВДП в обмін на акції додаткової емісії компанії.

З цією метою були випущені 4-річні ОВДП на 7 млрд грн під 14,1% річних, 5-річні на 10 млрд грн під 12,9% та 7-річні на 13 млрд грн під 11% річних. Купонні виплати за всіма облігаціями здійснюються 1 раз на 6 місяців.

За даними «Укрфінжитла», станом на кінець 2025 року в межах програми «єОселя» видано 22,6 тис. кредитів на загальну суму 38,90 млрд грн.

