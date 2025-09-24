0 800 307 555
Що відбувається зі ставками за кредитами та депозитами для бізнесу і населення

Кредит&Депозит
25
Середня ставка за гривневими кредитами корпоративному сектору після зростання у липні з 15,5% до 16,9% в серпні впала до 15,1% річних.
Про це повідомив Національний банк України на своєму сайті.
За даними регулятора, ставка валютних кредитів бізнесу залишилася на рівні 5,9% річних, тоді як гривневих кредитів для населення — на рівні 36,2% річних.
Щодо залучення депозитів юридичних осіб, то банки залишили середню ставку за ними у серпні на рівні 10,2% річних, тоді як ставка депозитів для населення збільшилася на 0,1 в.п. — до 11,0% річних.
Ставки за валютними депозитами у серпні для бізнесу зменшилися з 0,70% до 0,64%, тоді як для населення збільшилися з 0,94% до 1,01% річних.
Середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у серпні збільшилася відразу на 0,8 в.п. — до 16,5%, у тому числі за кредитами овернайт — на 0,7 в.п., до 15,5% річних, відігравши падіння у липні.
Нагадаємо, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку на 1 в.п. — до 15,5% річних, але потім чотири рази зберігав її на цьому рівні, востаннє — у вересні.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 вересня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з підприємцями, у банках України досягла 1,492 трлн грн. Це майже на 10 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. У якій валюті українці більше зберігають вклади — читайте тут;
  • попри повномасштабну війну, банки готові кредитувати бізнес, а держава ― підтримувати підприємства, особливо з реального сектору економіки. Тож отримати кошти на розвиток своєї справи цілком реально. Які є види кредитів для бізнесу і як обрати необхідний продукт — розповіли за посиланням.
