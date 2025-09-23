Як малому бізнесу отримати кредит: покрокова інструкція Сьогодні 08:03 — Кредит&Депозит

Як малому бізнесу отримати кредит: покрокова інструкція

Попри повномасштабну війну, банки готові кредитувати бізнес, а держава ― підтримувати підприємства, особливо з реального сектору економіки. Тож отримати кошти на розвиток своєї справи цілком реально.

За даними Нацбанку на вересень 2025 року, український банківський сектор є достатньо стійким та капіталізованим.

Це означає, що навіть в таких умовах бізнес може залучити кредитні ресурси для підтримки діяльності та розвитку. Головне ― обрати оптимальний банківський продукт, що задовольнить потреби.

Види кредитів для малого бізнесу

Українські банки пропонують декілька видів кредитних продуктів, що адаптовані до потреб малого бізнесу. Вони доступні як фізичним особам-підприємцям (ФОП), так і юридичним особам.

Інвестиційний кредит

Це банківський продукт, що надається для розвитку чи покращення бізнесу. Він розрахований на тривалий термін, частіше всього до 7−10 років. Отримані гроші можна витратити на побудову чи ремонт приміщень, купівлю обладнання чи транспортних засобів, нові технології, розширення виробництва. Щоб оформити інвестиційний кредит, треба надати банку бізнес-план та обґрунтувати раціональність використання коштів. Нерідко кошти видаються під заставу майна або депозиту.

Овердрафт

Це короткостроковий вид фінансування (зазвичай до 12 місяців з можливістю пролонгації) у вигляді кредитного ліміту для бізнес-рахунку. Використовується для покриття касових розривів, оплати послуг постачальників, виплати зарплат і інших термінових операцій.

Кредитна лінія

Це банківський продукт, що передбачає надання коштів у межах встановленого ліміту з можливістю використовувати їх частинами. Всі умови прописані в договорі, який укладається на строк 1−3 роки.

«Доступні кредити 5−7−9»

Це державна програма підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу. Вона дозволяє отримати фінансування на розвиток, розширення виробництва чи поповнення обігових коштів за зниженими ставками. Частину відсотків кредитору компенсує держава.

Під час вибору банківського продукту важливо враховувати мету використання коштів, термін повернення та можливості бізнесу. Кожен вид кредиту має свої переваги та підходить для різних ситуацій — від покриття касових розривів до фінансування довгострокових інвестиційних проєктів.

Як обрати потрібний продукт

Вибір оптимального кредиту допоможе закрити потреби бізнесу та не переплатити за використання коштів. Звертайте увагу на такі критерії:

Мета кредитування. Касові розриви можна покрити овердрафтом чи кредитною лінією, а для купівлі нерухомості чи обладнання можна взяти інвестиційний кредит, чи скористатися державною програмою і взяти кошти під 5−7−9%.

Сума. Овердрафт підходить для фінансування термінових витрат і зазвичай передбачає ліміт до 2−3 млн грн. Більшу суму можна отримати за допомогою кредитної лінії. За державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» можна отримати десятки мільйонів гривень, залежно від пропозицій банків для конкретних категорій клієнтів. Трохи дорожчі інвестиційні кредити.

Термін. Короткострокові продукти підходять для вирішення оперативних потреб, а довгострокові ― для розвитку та фінансування інвестиційних проєктів.

Реальна відсоткова ставка. Це показник переплати за користування кредитом.

Комісії. Деякі банки беруть комісію за укладання договору та видавання коштів.

Застава. Банки охоче видають кредити під заставу майна (депозиту), готові давати вищі суми та пропонують менші ставки.

Важливо також враховувати репутацію кредитора. Чим вона краща, тим вища ймовірність вдалої співпраці.

Як отримати кредит

Крок 1. Ознайомитися з пропозиціями від різних банків та обрати оптимальний продукт. Якщо треба, можна звернутися за консультацією до фінансового експерта чи працівника банку.

Крок 2. Зібрати документи. У кожної установи свій перелік. Найчастіше ФОПам треба надати паспорт, ідентифікаційний код, виписку з ЄДР, декларації за останні звітні періоди, документи на майно. Для отримання інвестиційного кредиту необхідно представити бізнес-план.

Крок 3. Подати заявку. Це можна зробити онлайн чи у відділенні банку. Важливо взяти з собою всі документи.

Далі залишається дочекатися відповіді від банку. На рішення впливає кредитна історія позичальника, фінансовий стан підприємства, наявність/відсутність забезпечення.

