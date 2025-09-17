Скільки податків будуть сплачувати ФОП у 2026 році Сьогодні 08:04

Уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників.

Проєкт Державного бюджету України на 2026 рік передбачає встановлення:

мінімальної заробітної плати у сумі — 8 647 грн;

прожиткового мінімуму у сумі — 3 209 грн.

Виходячи із цієї інформації податковий консультант Олександр Зарайський порахував , які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році.

I група

Єдиний податок: 320,90 грн

Військовий збір: 864,70 грн

ЄСВ: 1902,34 грн

Ліміт доходів: 1 444 049 грн

II група

Єдиний податок: 1729,40 грн

Військовий збір: 864,70 грн

ЄСВ: 1902,34 грн

Ліміт доходів: 7 211 598 грн

III група (без ПДВ / з ПДВ)

Єдиний податок: 5% для неплатників ПДВ / 3% для платників ПДВ

Військовий збір: 1% / 1%

ЄСВ: 1902,34 грн

Ліміт доходів: 10 091 049 грн

* - вказані максимальні ставки єдиного податку

** - вказані ммінімальні ставки ЄСВ,

«Звісно, що до 20 листопада 2025 року (коли його мають прийняти) ще можуть бути зміни. Але зазвичай цифри мінзарплати та прожиткового мінімуму дуже не часто зазнають змін з моменту презентації та на момент остаточного прийняття Закону Верховною Радою. Тож можемо розглядати ці всі показники як базові та починати планувати роботу ФОП у 2026 році, відштовхуючись саме від них», — зазначив Зарайський.

Також податковий консультант зауважив, що розмір ставки єдиного податку для платників ЄП 1 та 2 груп встановлюється місцевими радами. Отже, в окремих населених пунктах та/або для окремих видів діяльності ставка ЄП може бути меншою, ніж максимальний рівень, визначений ПКУ.

Однак, якщо ви здійснюєте продаж товарів (надаєте послуги) не в тому населеному пункті, де зареєстрований ваш ФОП, а в якомусь іншому чи продаєте товари або надаєте послуги через інтернет, для вас діє максимальна ставка єдиного податку, встановлена ПКУ — незалежно від того, яку ставку було встановлено вашою міською/селищною/сільською радою.

