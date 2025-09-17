Скільки податків будуть сплачувати ФОП у 2026 році
Уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників.
Проєкт Державного бюджету України на 2026 рік передбачає встановлення:
- мінімальної заробітної плати у сумі — 8 647 грн;
- прожиткового мінімуму у сумі — 3 209 грн.
Виходячи із цієї інформації податковий консультант Олександр Зарайський порахував, які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році.
I група
- Єдиний податок: 320,90 грн
- Військовий збір: 864,70 грн
- ЄСВ: 1902,34 грн
- Ліміт доходів: 1 444 049 грн
II група
- Єдиний податок: 1729,40 грн
- Військовий збір: 864,70 грн
- ЄСВ: 1902,34 грн
- Ліміт доходів: 7 211 598 грн
III група (без ПДВ / з ПДВ)
- Єдиний податок: 5% для неплатників ПДВ / 3% для платників ПДВ
- Військовий збір: 1% / 1%
- ЄСВ: 1902,34 грн
- Ліміт доходів: 10 091 049 грн
«Звісно, що до 20 листопада 2025 року (коли його мають прийняти) ще можуть бути зміни. Але зазвичай цифри мінзарплати та прожиткового мінімуму дуже не часто зазнають змін з моменту презентації та на момент остаточного прийняття Закону Верховною Радою. Тож можемо розглядати ці всі показники як базові та починати планувати роботу ФОП у 2026 році, відштовхуючись саме від них», — зазначив Зарайський.
Також податковий консультант зауважив, що розмір ставки єдиного податку для платників ЄП 1 та 2 груп встановлюється місцевими радами. Отже, в окремих населених пунктах та/або для окремих видів діяльності ставка ЄП може бути меншою, ніж максимальний рівень, визначений ПКУ.
Однак, якщо ви здійснюєте продаж товарів (надаєте послуги) не в тому населеному пункті, де зареєстрований ваш ФОП, а в якомусь іншому чи продаєте товари або надаєте послуги через інтернет, для вас діє максимальна ставка єдиного податку, встановлена ПКУ — незалежно від того, яку ставку було встановлено вашою міською/селищною/сільською радою.
Поділитися новиною
Також за темою
Як скласти іспити на категорії B і C одночасно: роз’яснення сервісного центру МВС
Скільки податків будуть сплачувати ФОП у 2026 році
США планують збільшити стратегічні запаси урану для розвитку ядерної енергетики
Сховища газу у ЄС заповнені рекордно низько за останні 3,5 роки
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
Toyota презентувала оригінальний електробус із автопілотом (фото)