Держбюджет-2026: мінімальну зарплату та прожитковий мінімум збільшено (основні цифри) Сьогодні 10:00

Держбюджет-2026: мінімальну зарплату та прожитковий мінімум збільшено (основні цифри)

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік.

«Вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026», — зазначила вона.

Видатки держбюджету:

4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025).

Доходи

2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025)

Дефіцит

Прогноз на рівні до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Це плюс 168,6 млрд грн до 2025 року.

На виробництво зброї передбачено щонайменше 44,3 млрд грн — на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Оновлення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату змінили вперше з 2024 року. Вони дещо зросли, у 2025 році їх не переглядали:

мінімальна зарплата — з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);

(зростання на 8%); загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

(+9,9%); прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

грн (+9,9%); прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Цей показник визначає мінімальний розмір пенсії. Максимальний же розмір пенсії у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.

