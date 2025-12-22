0 800 307 555
Україна планує залучити у цьому році понадпланові запозичення до 55 млрд грн

Казна та Політика
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив рішення уряду про здійснення понадпланових запозичень у 2025 році на суму до 55 млрд грн.
Про це повідомила очільниця комітету Роксолана Підласа.
За її словами, це дозволить Міністерству фінансів розмістити додаткові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і сформувати резерв коштів на перший квартал 2026 року.
Згідно з державним бюджетом, план запозичень на 2025 рік становить 2,1 трлн грн. Станом на 22 грудня план виконаний на 95,1%. Для фінансування дефіциту загального фонду бюджету уряд використав майже 2 трлн грн:
  • 997,6 млрд грн надійшли у рамках ERA loans від різних країн;
  • 539 млрд грн — від розміщення ОВДП;
  • 373,2 млрд грн — від ЄС за інструментом Ukraine Facility;
  • 41,2 млрд грн — від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку;
  • 38 млрд грн — від МВФ;
  • 9,7 млрд грн — від Банку розвитку Ради Європи.
До кінця грудня очікується ще 125 млрд грн надходжень, серед яких майже 2,1 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility, 248,2 млн доларів від МБРР та МАР за різними проєктами, а також 10 млрд грн від розміщення ОВДП.
«Вже є перебір понад план державних запозичень на 28,1 млрд грн», — додала Підласа.
Крім того, до кінця року залишився один аукціон з розміщення ОВДП, і Мінфін розраховує залучити на ньому більше коштів, ніж раніше планувалося.
Водночас гранична сума понадпланових запозичень у 55 млрд грн передбачає значний запас, і фактичні додаткові запозичення можуть бути суттєво меншими. Для порівняння, у 2019 році було дозволено понадпланові запозичення до 10 млрд грн, а фактично залучено лише 4,7 млрд грн.
Нагадаємо, у понеділок, 22 грудня, Україна отримала €2,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту. Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту.
За матеріалами:
Finance.ua
