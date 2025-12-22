Україна отримала черговий транш від ЄС у межах програми Ukraine Facility Сьогодні 12:47 — Казна та Політика

Україна отримала черговий транш від ЄС у межах програми Ukraine Facility

Україна отримала €2,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«До Державного бюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту», — сказано в повідомленні.

Для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту.

Куди спрямують кошти

Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

«Підтримка в межах Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Про програму Ukraine Facility

Програму підтримки України Ukraine Facility було започатковано у 2024 році строком на чотири роки. Загалом із 2024 року до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 млрд євро, з яких у 2025 році — понад 10,6 млрд євро.

Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України — 70,7 млрд євро з лютого 2022 року. Лише у 2025 році Україна отримала понад 28,7 млрд євро фінансової допомоги від ЄС.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026−27 роки. Механізм працюватиме за принципом «репараційного кредиту»: Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як росія виплатить репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту.

Європейський Союз щороку сплачуватиме близько €3 млрд відсотків за кредитом, наданим Україні для підтримки її оборонного бюджету проти росії.

