ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України у 2026−2027 роках

Після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026−27 роки.
Про рішення повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі Х.
Нагадаємо, у Брюсселі 18−19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026−2027 роки. Президент України Володимир Зеленський також бере участь у саміті.
«У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026−27 роки було ухвалено. Ми пообіцяли, ми виконали», — заявив він.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також прокоментував рішення, зазначивши, що «Це чіткий сигнал з Європи путіну: ця війна того не варта».
Він зазначив, що російські активи будуть заморожені доти, доки росія не виплатить Україні компенсацію.
У свою чергу, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що механізм працюватиме за принципом «репараційного кредиту»: Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як Росія виплатить репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту.
«Ми зібралися з чіткою метою вирішити фінансові потреби України на найближчі два роки, і я дуже рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягли угоди, яка дозволяє повністю їх забезпечити», — зауважила вона.
Вчора Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо ще 41 судна, які входять до так званого тіньового флоту росії та забезпечують надходження доходів до російського енергетичного сектору. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Запроваджені заходи спрямовані на неєвропейські танкери, які входять до «тіньового флоту» та використовуються для обходу механізму граничної ціни на нафту або для підтримки енергетичного сектору росії.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
