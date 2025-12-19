0 800 307 555
Без траншу ЄС Україна значно скоротить виробництво бойових дронів — Зеленський

Казна та Політика
Україні доведеться скоротити виробництво дронів у рази, якщо навесні Київ не отримає фінансування від Європейського Союзу.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі, передає РБК-Україна.
За словами президента, у разі відсутності відповідного траншу Україна буде змушена переглянути пріоритети фінансування. Якщо війна триватиме, кошти мали б спрямовуватися передусім на виробництво дронів.
«Якщо навесні Україна не отримує відповідний транш, який у разі миру використовувався б на відновлення держави, а в разі продовження війни на оборонні пріоритети, в України буде зменшено в рази виробництво дронів», заявив Зеленський.
Президент уточнив, що йдеться насамперед про дешеві бойові дрони, виробництво яких доведеться суттєво зменшити. Також, за його словами, постраждають далекобійні можливості України.
Зеленський зазначив, що нині Україна використовує власні далекобійні розробки та синхронізує свої дії із санкційною політикою партнерів щодо російської енергетики. У разі браку фінансування ці можливості можуть бути втрачені.

Репараційний кредит для України

У Брюсселі 18−19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026−2027 роки.
Президент України Володимир Зеленський також бере участь у саміті.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два варіанти: репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.
Варто зазначити, що цю ініціативу блокує Бельгія, у якій зберігається найбільша частка активів росії.
Також проти використання заморожених російських активів передбачувано виступили Угорщина та Словаччина.
За матеріалами:
РБК-Україна
Зеленський
