90 млрд євро від ЄС: міністр фінансів пояснив деталі Сьогодні 11:10 — Казна та Політика

90 млрд євро від ЄС: міністр фінансів пояснив деталі

Європейський Союз виділив Україні 90 млрд євро на два наступні роки. Як повідомляє в Facebook міністр фінансів Сергій Марченко, ці гроші є безповоротними та безвідсотковими.

«Європейська рада прийняла надважливе для України рішення про надання 90 млрд євро на два наступні роки» сказав Марченко.

За його словами, ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як росія компенсує Україні збитки, завдані своєю агресивною війною.

Марченко також підкреслив, що отримані кошти будуть спрямовані на потреби бюджету та оборони.

«Важливо, що робота над Репараційним кредитом продовжиться — його реалізація потребує додаткової підготовки. Дякую європейським партнерам за рішучість та розуміння потреб України», — додав міністр фінансів України.

Також 3 країнам Євросоюзу, а саме Чехії, Словаччині та Угорщині, дозволили не брати на себе гарантії по фінансуванню України у розмірі 90 млрд євро.

Про це повідомляє сайт Європейської ради.

«Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 Договору про ЄС) щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування ЄС, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини», — зазначили у Єврораді.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.