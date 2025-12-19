НБУ хоче купити машину зі знищення монет за 281 тис. євро Сьогодні 13:14 — Казна та Політика

Національний банк України хоче купити машину зі знищення монет.

Про це йдеться в матеріалах аукціону на сайті prozorro , передають Українські Новини.

Очікувана вартість закупівлі — 281 тис. євро.

На аукціон зʼявилися три гравці — Monea Coin Technology зі Словаччини, Kusters Engineering з Нідерландів і Arrandene з Великої Британії.

Словацька компанія запропонувала найнижчу ціну за вказане обладнання — 252,3 тис. євро.

Конкурс був проведений 18 грудня, на даний момент очікується визначення переможця.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала перейменування копійки в шаг. За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 264 народних депутати. Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

