НБУ хоче купити машину зі знищення монет за 281 тис. євро
Національний банк України хоче купити машину зі знищення монет.
Про це йдеться в матеріалах аукціону на сайті prozorro, передають Українські Новини.
Очікувана вартість закупівлі — 281 тис. євро.
На аукціон зʼявилися три гравці — Monea Coin Technology зі Словаччини, Kusters Engineering з Нідерландів і Arrandene з Великої Британії.
Словацька компанія запропонувала найнижчу ціну за вказане обладнання — 252,3 тис. євро.
Конкурс був проведений 18 грудня, на даний момент очікується визначення переможця.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала перейменування копійки в шаг. За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 264 народних депутати. Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.
