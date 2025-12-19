0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ хоче купити машину зі знищення монет за 281 тис. євро

Казна та Політика
41
Національний банк України хоче купити машину зі знищення монет.
Про це йдеться в матеріалах аукціону на сайті prozorro, передають Українські Новини.
Очікувана вартість закупівлі — 281 тис. євро.
На аукціон зʼявилися три гравці — Monea Coin Technology зі Словаччини, Kusters Engineering з Нідерландів і Arrandene з Великої Британії.
Словацька компанія запропонувала найнижчу ціну за вказане обладнання — 252,3 тис. євро.
Конкурс був проведений 18 грудня, на даний момент очікується визначення переможця.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала перейменування копійки в шаг. За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 264 народних депутати. Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.
За матеріалами:
Українські Новини
НБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems