Україна отримала $125 мільйонів від Світового банку

До Державного бюджету України надійшло понад $125 млн пільгового фінансування в межах проєктів Світового банку, спрямованих на підтримку секторів освіти та охорони здоров’я.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Уряд України отримав $105,7 млн за проєктом «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN) та $19,5 млн за проєктом «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE). Кошти надійшли до загального фонду державного бюджету.

Також Україні буде надано грант у розмірі $31,1 млн в межах фінансування проєкту LEARN. Відповідну угоду сьогодні було підписано між Міністерством освіти і науки України та Світовим банком. Кошти спрямують на розвиток дошкільної освіти, зокрема, в умовах війни.

Залучене фінансування за проєктом LEARN є результатом виконання Урядом України заходів із забезпечення безпечного очного навчання у школах та реалізації реформи в межах Нової української школи (НУШ). Зокрема:

майже 8,5 тис. учнів і вчителів отримали доступ до укриттів;

понад 105 тис. учителів пройшли навчання відповідно до стандартів НУШ для 8 класу;

381,5 тис. учнів 8 класу безкоштовно отримали нові підручники, розроблені відповідно до НУШ;

оновлено формулу розподілу освітньої субвенції на 2026 рік із метою збільшення мінімально необхідної кількості учнів на школу щонайменше на 30% порівняно з 2025 роком.

Ключовою метою проєкту є покращення освітнього процесу в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних і комфортних умов для учнів та вчителів. Проєкт LEARN реалізується з 2024 року. В його межах Світовий банк уклав з Україною угоди на суму близько $451 млн, з яких до державного бюджету вже надійшло понад $305 млн.

У межах проєкту THRIVE до державного бюджету надійшов черговий транш обсягом $19,5 млн. Проєкт спрямований на трансформацію системи охорони здоров’я України шляхом підвищення ефективності фінансування та якості медичних послуг. Він передбачає посилення Програми медичних гарантій і інституційної спроможності Національної служби здоров’я України з метою покращення доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги та зменшення фінансового навантаження на громадян.

Проєкт THRIVE реалізується в Україні з 2024 року. В його межах Світовий банк уже надав Україні близько $320 млн з передбачених угодами $454 млн.

Обидва проєкти впроваджуються з використанням фінансового інструменту Program-for-Results (PforR) — програми фінансування, прив’язаної до досягнення визначених результатів, що передбачає надання коштів виключно після виконання встановлених показників ефективності.

«Підтримка Світового банку є критично важливою для реформ систем освіти та охорони здоров’я України в умовах війни. З моменту запуску проєктів у 2024 році Банк уже надав $625 млн, що дозволяє підвищувати якість послуг і зміцнювати стійкість цих ключових секторів», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

