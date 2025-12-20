0 800 307 555
Регіони України, де найстрімкіше зросли споживчі ціни

Казна та Політика
У листопаді інфляція сповільнилася до 9,3% у річному вимірі, а споживчі ціни підвищилися на 0,4% порівняно із жовтнем. Хоча здорожчання зафіксовано у всіх областях України, масштаби зростання були нерівномірними.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У яких регіонах найбільше зросли ціни

Найбільше підвищилися ціни у Чернігівській та Полтавській областях — на 0,7% за місяць.
У Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях та в місті Києві споживчі ціни зросли на 0,6%.
Найнижчі темпи зростання цін (+0,1%) зафіксували у Сумській, Хмельницькій та Тернопільській областях.
Що подорожчало найбільше

Finance.ua вже писав, що у листопаді ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в середньому на 0,8%.
Найбільше здорожчали яйця (12,6%). Також зросла вартість овочів, сала, продуктів переробки зернових, риби та рибних продуктів, соняшникової олії, макаронів, кисломолочної продукції, сира, хлібу, яловичини, молока та масла — на 4,6−0,8%.
Водночас знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці, рис — на 3,0−0,9%.
У Нацбанку очікують, що споживча інфляція і надалі знижуватиметься, проте помірнішими темпами, ніж у попередні періоди.
