Інфляція сповільнюється: як змінилися ціни в листопаді Сьогодні 10:15

У листопаді інфляція в Україні сповільнилася до 9,3% у річному вимірі (у жовтні було 10,9%), а споживчі ціни зросли на 0,4% порівняно із жовтнем.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

«Базова інфляція в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,3%, із листопадом 2024 року — 9,3%», — йдеться в повідомленні.

Що подорожчало найбільше

За даними Держстату, у листопаді ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в середньому на 0,8%.

Найбільше здорожчали яйця (12,6%). Також зросла вартість овочів, сала, продуктів переробки зернових, риби та рибних продуктів, соняшникової олії, макаронів, кисломолочної продукції, сира, хлібу, яловичини, молока та масла — на 4,6−0,8%.

Водночас знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці, рис — на 3,0−0,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби піднялися на 1,2%, зокрема через подорожчання тютюнових виробів на 1,9%. У річному вимірі ця категорія демонструє найбільше зростання — 18,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття — на 2,9%, одяг — на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%.

Як змінилися ціни за рік

Продукти харчування подорожчали на 12,1% порівняно з листопадом 2024 року. Зокрема:

м’ясо — на 23,1%,

соняшникова олія — на 21,9%,

фрукти — на 20,2%.

Вартість овочів знизилася на 27,8%, цукру — на 7,5%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 18,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 6,1%. Майже однаково зросли ціни на послуги освіти (+14,6%) та ресторанів і готелів (+14,5%). Послуги зв’язку подорожчали на 16,3%.

Як зазначалося раніше , у другій декаді грудня здорожчають продукти, які українці ставлять на святковий стіл — яйця, молочка, м’ясо.

Ці продукти зростуть у ціні приблизно на 7−10%, а після різдвяних та новорічних свят вартість знизиться.

