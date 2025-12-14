0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інфляція сповільнюється: як змінилися ціни в листопаді

Казна та Політика
23
Інфляція сповільнюється: як змінилися ціни в листопаді
Інфляція сповільнюється: як змінилися ціни в листопаді
У листопаді інфляція в Україні сповільнилася до 9,3% у річному вимірі (у жовтні було 10,9%), а споживчі ціни зросли на 0,4% порівняно із жовтнем.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
«Базова інфляція в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,3%, із листопадом 2024 року — 9,3%», — йдеться в повідомленні.

Що подорожчало найбільше

За даними Держстату, у листопаді ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в середньому на 0,8%.
Інфляція сповільнюється: як змінилися ціни в листопаді
Найбільше здорожчали яйця (12,6%). Також зросла вартість овочів, сала, продуктів переробки зернових, риби та рибних продуктів, соняшникової олії, макаронів, кисломолочної продукції, сира, хлібу, яловичини, молока та масла — на 4,6−0,8%.
Водночас знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці, рис — на 3,0−0,9%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби піднялися на 1,2%, зокрема через подорожчання тютюнових виробів на 1,9%. У річному вимірі ця категорія демонструє найбільше зростання — 18,5%.
Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття — на 2,9%, одяг — на 1,9%.
Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%.

Як змінилися ціни за рік

Продукти харчування подорожчали на 12,1% порівняно з листопадом 2024 року. Зокрема:
  • м’ясо — на 23,1%,
  • соняшникова олія — на 21,9%,
  • фрукти — на 20,2%.
Вартість овочів знизилася на 27,8%, цукру — на 7,5%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 18,5%.
Одяг і взуття подешевшали на 6,1%. Майже однаково зросли ціни на послуги освіти (+14,6%) та ресторанів і готелів (+14,5%). Послуги зв’язку подорожчали на 16,3%.
Як зазначалося раніше, у другій декаді грудня здорожчають продукти, які українці ставлять на святковий стіл — яйця, молочка, м’ясо.
Ці продукти зростуть у ціні приблизно на 7−10%, а після різдвяних та новорічних свят вартість знизиться.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems