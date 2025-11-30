0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економіст спрогнозував зростання вартості продуктів перед зимовими святами

Особисті фінанси
48
Економіст спрогнозував зростання вартості продуктів перед зимовими святами
Економіст спрогнозував зростання вартості продуктів перед зимовими святами
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, перед зимовими святами традиційно зростуть ціни на основні продукти харчування.
Про це він розповів у коментарі «УНІАН».

Що саме подорожчає

За словами економіста, у другій декаді грудня здорожчають продукти, які українці ставлять на святковий стіл — яйця, молочка, м’ясо.
Ці продукти зростуть у ціні приблизно на 7−10%, а після різдвяних та новорічних свят вартість знизиться.
До цього Finance.ua зазначав, що аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка також прогнозував підвищення цін на низку продуктів напередодні свят.
За його словами, на зростання вартості продуктів впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.
Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін в Україні — це проблема стабільного електропостачання.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems