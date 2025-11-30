Економіст спрогнозував зростання вартості продуктів перед зимовими святами Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, перед зимовими святами традиційно зростуть ціни на основні продукти харчування.

Про це він розповів у коментарі «УНІАН».

Що саме подорожчає

За словами економіста, у другій декаді грудня здорожчають продукти, які українці ставлять на святковий стіл — яйця, молочка, м’ясо.

Ці продукти зростуть у ціні приблизно на 7−10%, а після різдвяних та новорічних свят вартість знизиться.

До цього Finance.ua зазначав , що аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка також прогнозував підвищення цін на низку продуктів напередодні свят.

За його словами, на зростання вартості продуктів впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.

Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін в Україні — це проблема стабільного електропостачання.

