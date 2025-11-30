Спадщина разом із боргами: що мають знати спадкоємці
В Україні не можна прийняти спадщину частково. Якщо у померлого були невиплачені борги, разом із будинком, квартирою чи земельною ділянкою, вони переходять до спадкоємця. Зокрема, це можуть бути непогашені кредити, комунальні платежі, борги з виплати аліментів тощо.
Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.
Що робити, якщо отримали спадщину разом із боргами
«У такому випадку законодавство України зобов’язує спадкоємців, які прийняли спадщину, повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини та виплатити борги», — йдеться у повідомленні.
Фахівці зазначають, спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини — якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.
Окрім цього, за наявності заборони відчуження або обтяження іпотекою, нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину й упродовж двох робочих днів письмово повідомляє про це кредитора або відповідний податковий орган.
У який строк кредитор має право пред’явити свої вимоги
Кредитор має шість місяців на подання вимог до спадкоємця — від дня отримання ним свідоцтва про право на спадщину.
Якщо ж кредитор не знав про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, відлік шести місяців починається з моменту, коли він дізнався про це.
Читайте також
Пропуск цих строків позбавляє кредитора права вимагати кошти.
У Мінʼюсті наголошують, якщо кредитор дізнався про смерть боржника, він може сам ініціювати відкриття спадкової справи — його заява є підставою для її заведення навіть до подачі документів спадкоємцями.
Чи повинен спадкоємець погасити усю суму боргу
Спадкоємці мають погасити борги померлого повністю, але в межах вартості отриманого у спадщину майна. Якщо спадкоємців кілька, кожен відповідає пропорційно своїй частці у спадщині.
Борг виплачується одноразовим платежем, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.
У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.
Водночас спадкоємець має право прийняти або відмовитися від спадщини.
