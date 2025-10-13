0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Земля у спадок: яких помилок у заповіті слід уникати

Нерухомість
52
Земля у спадок: яких помилок у заповіті слід уникати
Земля у спадок: яких помилок у заповіті слід уникати
Складання заповіту — важливий крок для власника землі. Це гарантія, що майно буде передано саме тим, кому призначено. Натомість помилки у заповіті можуть коштувати спадкоємцям майна. Пояснюємо, як правильно оформити документ і яких нюансів варто уникати.

Які помилки часто трапляються у заповіті на землю

1. Нечіткий опис ділянки
Фрази на кшталт «передаю землю онукові» недостатньо. Без кадастрового номера, точної адреси та площі нотаріус не зможе оформити спадщину належним чином.
2. Відсутність кадастрового номера
Це ключовий ідентифікатор ділянки. Без нього неможливо зареєструвати право власності на землю.
Читайте також
3. Помилки у даних заповідача
Неправильно вказане прізвище, застарілий паспорт чи помилковий ідентифікаційний код можуть поставити під сумнів чинність заповіту.
4. Неправильна форма документа
Рукописний або складений без нотаріуса заповіт у більшості випадків не визнається законним. Тільки офіційне нотаріальне посвідчення надає йому юридичну силу.
5. Неактуальний документ
Зміна сімейного стану, продаж майна чи поява нових спадкоємців можуть зробити старий заповіт недійсним або спірним.
6. Ігнорування обов’язкових спадкоємців
Навіть якщо вся земля заповідана одній особі, закон гарантує частку неповнолітнім дітям, непрацездатним батькам та іншим захищеним категоріям.

Як правильно скласти заповіт

Щоб уникнути проблем і суперечок між спадкоємцями:
  • вказуйте точні дані про ділянку — кадастровий номер, адресу, площу;
  • перевіряйте усі особисті відомості на помилки;
  • засвідчуйте заповіт у нотаріуса;
  • оновлюйте документ після змін у житті чи власності;
  • консультуйтеся з юристом, щоб врахувати права обов’язкових спадкоємців.
Раніше Finance.ua повідомляв, що багато українців зараз перебувають за кордоном, але все ще мають майнові права в Україні. Ситуація, коли в Україні відкривається спадщина у той час, як потенційний спадкоємець не має можливості особисто приїхати до країни, не є рідкістю. Роз’яснення, як оформити спадщину в такій ситуації, за посиланням.
За матеріалами:
На пенсии
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems