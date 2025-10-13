Земля у спадок: яких помилок у заповіті слід уникати Сьогодні 21:03 — Нерухомість

Складання заповіту — важливий крок для власника землі. Це гарантія, що майно буде передано саме тим, кому призначено. Натомість помилки у заповіті можуть коштувати спадкоємцям майна. Пояснюємо, як правильно оформити документ і яких нюансів варто уникати.

Які помилки часто трапляються у заповіті на землю

1. Нечіткий опис ділянки

Фрази на кшталт «передаю землю онукові» недостатньо. Без кадастрового номера, точної адреси та площі нотаріус не зможе оформити спадщину належним чином.

2. Відсутність кадастрового номера

Це ключовий ідентифікатор ділянки. Без нього неможливо зареєструвати право власності на землю.

3. Помилки у даних заповідача

Неправильно вказане прізвище, застарілий паспорт чи помилковий ідентифікаційний код можуть поставити під сумнів чинність заповіту.

4. Неправильна форма документа

Рукописний або складений без нотаріуса заповіт у більшості випадків не визнається законним. Тільки офіційне нотаріальне посвідчення надає йому юридичну силу.

5. Неактуальний документ

Зміна сімейного стану, продаж майна чи поява нових спадкоємців можуть зробити старий заповіт недійсним або спірним.

6. Ігнорування обов’язкових спадкоємців

Навіть якщо вся земля заповідана одній особі, закон гарантує частку неповнолітнім дітям, непрацездатним батькам та іншим захищеним категоріям.

Як правильно скласти заповіт

Щоб уникнути проблем і суперечок між спадкоємцями:

вказуйте точні дані про ділянку — кадастровий номер, адресу, площу;

перевіряйте усі особисті відомості на помилки;

засвідчуйте заповіт у нотаріуса;

оновлюйте документ після змін у житті чи власності;

консультуйтеся з юристом, щоб врахувати права обов’язкових спадкоємців.

