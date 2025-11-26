0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які переваги програми «Кредит для молоді»

Нерухомість
67
Які переваги програми «Кредит для молоді»
Які переваги програми «Кредит для молоді»
Придбання первинного житла в Україні є актуальним для багатьох сімей. Про те, які переваги надає програма «Кредит для молоді» пишемо нижче. Реалізує програму Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за допомоги місцевих організацій.
Читайте також

Хто може взяти участь

Участь може брати одинока молодь віком до 36 років, подружжя до 35 років, неповні сім’ї з дітьми та сім’ї науковців віком до 40 років, які мають ступінь доктора наук (за умови, що другому з подружжя ще не виповнилося 36 років).
Обов’язкова умова участі — відсутність свого житла або ж невідповідність його соціальним нормам.

Учасникам пропонують

  • 7% річних на весь термін;
  • початковий внесок не менше 6% від загальної вартості житла;
  • кредитування на термін до 20 років.
Зауважимо, що погашення має відбутися до досягнення віку 60 років для чоловіків та 55 років — для жінок.
Сума кредиту не фіксована. Залежить все від ціни на кв. м в регіоні, а також від складу сім’ї. Наприклад, в столиці родина з двох осіб може отримати приблизно 2,5 — 2,7 млн гривень, в інших регіонах трохи менше.

Що можна придбати

  • Перевага надається новобудовам. Але і пропозиції вторинного ринку розглядати не заборонено.
Читайте більше про нерухомість в нашій статті — Програми для придбання первинного житла в Україні: варіанти та умови.
Місце для вашої реклами
Нащодавно ми писали, що в середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12−14 років. У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалішим періодом окупності оренда залишається практичним рішенням.
А найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираОренда житла
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems