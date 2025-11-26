Які переваги програми «Кредит для молоді» Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Придбання первинного житла в Україні є актуальним для багатьох сімей. Про те, які переваги надає програма «Кредит для молоді» пишемо нижче. Реалізує програму Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за допомоги місцевих організацій.

Хто може взяти участь

Участь може брати одинока молодь віком до 36 років, подружжя до 35 років, неповні сім’ї з дітьми та сім’ї науковців віком до 40 років, які мають ступінь доктора наук (за умови, що другому з подружжя ще не виповнилося 36 років).

Обов’язкова умова участі — відсутність свого житла або ж невідповідність його соціальним нормам.

Учасникам пропонують

7% річних на весь термін;

початковий внесок не менше 6% від загальної вартості житла;

кредитування на термін до 20 років.

Зауважимо, що погашення має відбутися до досягнення віку 60 років для чоловіків та 55 років — для жінок.

Сума кредиту не фіксована. Залежить все від ціни на кв. м в регіоні, а також від складу сім’ї. Наприклад, в столиці родина з двох осіб може отримати приблизно 2,5 — 2,7 млн гривень, в інших регіонах трохи менше.

Що можна придбати

Перевага надається новобудовам. Але і пропозиції вторинного ринку розглядати не заборонено.

Нащодавно ми писали , що в середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12−14 років. У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалішим періодом окупності оренда залишається практичним рішенням.

А найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.

