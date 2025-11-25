0 800 307 555
Розширення «єОселі»: що пропонує Гетманцев

Нерухомість
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав розширити програму пільгової іпотеки «єОселя» на соціальних працівників державних і комунальних установ.
Про це він написав у своєму Телеграм.
Він повідомив про їхню ключову роль та потребу в доступному житлі через низькі зарплати й високі витрати на оренду.
З його слів, рівень оплати праці соціальних працівників залишається одним з найнижчих у бюджетному секторі.
Адже для багатьох працівників витрати на оренду житла становлять до 40−60% сімейного бюджету, а можливість накопичити кошти на перший внесок для іпотеки фактично відсутня.
Це ускладнює забезпечення житлової стабільності, яка є необхідною умовою для ефективної роботи системи соціального захисту.
Як він пише, програма «єОселя» вже довела свою ефективність у забезпеченні житлом працівників критично важливих сфер. Вона вже успішно працює для військових, медиків, педагогів та науковців. Нею уже скористалися та придбали власну домівку близько 18 тисяч сімей, а за пільговим кредитом — близько 10 тис. родин. Ця програма дає можливість придбати житло за пільговою ставкою 3% річних з мінімальним першим внеском і кредитом до 20 років.
То ж розширення дії програми «єОселя» на соціальних працівників державних і комунальних установ стане інвестицією у зміцнення системи соціального захисту, допоможе знизити кадрову плинність, підвищити мотивацію та слугуватиме надією на стабільність людей, від роботи яких залежить добробут тисяч громадян.
«Соціальні працівники заслуговують на можливість доступу до пільгового кредиту саме у розмірі 3% річних за програмою „єОселя“, або у 2,3 рази менше за 7%, які передбачені сьогодні за цією програмою для них» — резюмував він.
Раніше він писав, що в Україні фіксується масштабна тінізація ринку кави, що призводить до значних бюджетних втрат.
За його даними, щороку приблизно кожна третя тонна кави імпортується контрабандою — під виглядом цикорію або без будь-якого декларування. Найбільші обсяги розмитнення припадають на Київську та Львівську митниці.
Нерухомість
